 Blue Monday staat voor helft Nederlanders in het teken van sport

78 procent van de Nederlanders heeft goede voornemens voor de fysieke gezondheid - De enige manier om Blue Monday door te komen is voor ruim de helft van de Nederlanders (53 procent) door te gaan sporten. Dit blijkt uit een peiling van OneFit onder ruim 1.000 Nederlanders. Een fijne bijkomstigheid is dat maar liefst driekwart van de Nederlanders zich de dag na een workout extra fit voelt.



Blue Monday valt op de eerste dag van de laatste volle week van januari of op de derde maandag in januari. Dit jaar is dat op 16 januari. Deze dag wordt bestempeld als de meest deprimerende dag van het jaar. De maandag wordt sowieso door bijna een derde van de Nederlanders (29 procent) als de ergste dag van de week gezien.



Goede voornemens anno 2023

Tegen de tijd dat we bij Blue Monday aankomen, zijn de meeste goede voornemens die zijn opgesteld voor dat jaar alweer overboord gegooid. Bij veertien procent van de Nederlanders sneuvelen de meeste goede voornemens dan ook vaak al in de maand januari. Dat weerhoudt hen er gelukkig niet van om ook dit jaar weer een poging te wagen. Zeven op de tien Nederlanders (69 procent) hebben namelijk goede voornemens voor hun mentale gezondheid. Goede voornemens voor de fysieke gezondheid blijken nog populairder. Maar liefst 78 procent wil hier het komende jaar mee aan de slag gaan.

Jenna Simons, Head of Marketing bij OneFit: "Goede voornemens zijn niet oubollig, en een groot deel van Nederland stelt ze nog steeds trouw op. We zien dat mentale gezondheid de afgelopen jaren steeds belangrijker wordt en meer aandacht krijgt, maar uit ons onderzoek blijkt dat de meeste goede voornemens nog draaien om de fysieke gezondheid. De gemiddelde Nederlander begint het jaar dus goed door zichzelf te motiveren om mentaal en/of fysiek met zichzelf aan de slag te gaan. Een tip daarbij: zorg ervoor dat deze voornemens niet te hoog gegrepen zijn, zodat je ze zo lang mogelijk volhoudt. Kleine veranderingen in je dagelijkse patroon kunnen al een groot verschil maken. En dat geldt ook voor de manier waarop je Blue Monday tegemoet gaat. Daarom introduceren wij Sweaty Sunday: we roepen heel Nederland op om aanstaande zondag een workout te volgen om tijdens Blue Monday wat lekkerder in je vel te zitten. Denk aan een boksles, pilates of een potje padellen; kijk welke workout bij jou past en beat Blue Monday! Zo komen we samen Blue Monday door en houden we onze goede voornemens zo lang mogelijk vol."