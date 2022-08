 Helft Nederlandse bouwbedrijven zet IoT in

Kosten besparen en productiviteit verbeteren zijn de belangrijkste argumenten om wel voor IoT te kiezen - Ongeveer de helft (47 procent) van de organisaties in de bouwsector maakt gebruik van Internet of Things (IoT), oftewel ‘slimme’ apparaten die verbonden zijn met internet. Bouworganisaties die dit niet doen (46 procent) geven als belangrijkste reden aan dat dit ‘niet past bij de organisatie’. Belemmerende factoren zijn een gebrek aan kennis, budget en de angst voor een mislukking.



Dit blijkt uit de IoT Maturity Monitor die Evalan onder leidinggevenden binnen diverse sectoren, waaronder de bouw, in Nederland uitvoerde.



47 procent van de bouwbedrijven zet IoT in

46 procent van de leidinggevenden bij Nederlandse bouwbedrijven geeft aan geen gebruik te maken van IoT. Van de 47 procent die dat wel doet, gebruikt vijf procent IoT alleen voor de kernactiviteiten, zoals het bouwproces en de dienstverlening aan klanten. veertien procent gebruikt het voor overige zaken, zoals verlichting, verwarming en schoonmaak in het eigen gebouw.



‘Past niet bij de organisatie’

De reden waarom bijna de helft nog geen IoT inzet, heeft met name te maken met het ‘niet vinden passen bij de organisatie’ (50 procent), het ‘er technologisch gezien nog niet klaar voor zijn’ (negentien procent) en ‘de toegevoegde waarde niet zien’ (vijftien procent). Vergeleken met andere sectoren is de bouw het meest stellig over het niet vinden passen bij de organisatie, 50 procent gaf namelijk dit antwoord, ten opzichte van het gemiddelde van alle branches van 30 procent. Van de respondenten in de bouw die nu nog geen IoT inzetten, verwacht 24 procent binnen vijf jaar wel gebruik te gaan maken van IoT.



Te weinig kennis voor aankoop en implementatie

Belemmerende factoren bij specifiek het aankoopproces en de implementatie zijn met name te weinig kennis om de juiste keuzes te maken (30 procent), de verwachting dat het gestelde budget overschreden gaat worden (dertien procent) en angst voor mislukking (elf procent).



IoT leidt tot nieuwe businessmodellen

Kosten besparen (73 procent) en productiviteit verbeteren (64 procent) zijn de belangrijkste argumenten om wel voor IoT te kiezen. Opvallend is dat ‘het ontdekken van nieuwe kansen’ het laagst scoort, terwijl 41 procent van de bedrijven die wel IoT inzetten, aangeeft dat het tot nieuwe businessmodellen heeft geleid. 46 procent geeft aan dat het kosten heeft bespaard.

Henk Schwietert, CEO bij Evalan, licht toe: "Uit het onderzoek blijkt dat het redelijk fifty/fifty is in hoeverre bouwbedrijven op dit moment IoT inzetten. Als je kijkt naar de gangbare adoptiecurve, verwachten wij dat steeds meer bedrijven instappen. Dat zie je ook terug in de cijfers: een kwart van de bedrijven die nu geen IoT inzet, wil dit binnen de komende vijf jaar wel gaan doen."