 Kennis Nederlanders over financiële toekomst is vooral gebaseerd op eigen administratie

Inzichten vanuit financieel dienstverlener worden gewaardeerd - Meer dan tweederde van de Nederlanders (68 procent) denkt voldoende inzicht te hebben in zowel hun huidige als (verre) toekomstige financiële situatie. Een derde van de ondervraagden deelt dat gevoel, maar kijkt veel minder ver vooruit, maximaal een halfjaar. TJIP The Platform Engineer vraagt zich af of dat gevoel wel terecht is.



Want uit hun onderzoek komt namelijk ook naar voren dat bijna driekwart van de Nederlanders (74 procent) zich daarbij baseert op de administratie die ze zelf bijhouden. De vraag is of die administratie afdoende inzicht verschaft. Met name als het gaat om de financiële toekomst.

De meeste Nederlanders krijgen de informatie die ze nodig hebben voor inzicht in hun financiële situatie dus via administratie die ze zelf bijhouden. Een deel van de Nederlanders zoekt de informatie die ze nodig hebben voor inzicht in hun financiële situatie ook zelf via bijvoorbeeld het internet op (35 procent). Een kwart van de Nederlanders kijkt daarvoor in de online omgeving van hun bank of verzekeraar (25 procent) en 9 procent zegt hiervoor een financieel adviseur in te schakelen.

"Gezien de huidige economische ontwikkelingen, met een torenhoge inflatie en een recessie die in 2023 boven ons hoofd hangt, is deze uitkomst vanuit onze optiek verontrustend. Inzicht in je financiën en vooral inzicht in je toekomstige financiën, of dat nu op de korte of lange termijn is, komt niet uit je eigen administratie naar boven. Of niet in voldoende mate," aldus Igor Gavic, CEO van TJIP. "Financieel dienstverleners kunnen beter inzicht geven, doordat ze verder vooruitkijken of op basis van rekenmodellen inschattingen kunnen maken en klanten waarschuwen voor mogelijke problemen in de toekomst." Hij vervolgt: "Zij moeten daarbij echt uitgaan van de situatie van de klant, zodat die relevante inzichten ontvangt met duidelijke voordelen."



De meeste respondenten begrijpen heel goed dat een financieel dienstverlener meer informatie en inzicht kan bieden ter ondersteuning van hun ‘customer journey’. Tweederde (67 procent) van de respondenten vindt dat financieel dienstverleners hen tijdig moeten waarschuwen wanneer hun verzekeringen, hypotheek of lening niet meer dreigen aan te sluiten op hun situatie. Zo vinden ze bijvoorbeeld dat een financieel dienstverlener kan adviseren welke pakketverzekering het beste bij zijn of haar persoonlijke situatie past (24 procent) of het beste in staat is om ervoor te zorgen dat ze geen overlappende verzekeringen afsluiten (35 procent). Ook denken de respondenten dat een financieel dienstverlener tijdig kan signaleren of gebeurtenissen, zoals een hoge inflatie, grote invloed zal hebben op hun situatie (21 procent). Daarmee is men beter voorbereid op verschillende scenario’s. Vier op de vijf ondervraagden ziet heil in dit soort inzichten van een financieel dienstverlener.



Verantwoording onderzoek

Het onderzoek dat werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2022 door Kien PanelWizard in opdracht van TJIP, onder ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder is onderdeel van het TJIP Innovation Lab. Dit is de plek waar TJIP nieuwe kennis en inzichten opdoet en experimenteert met nieuwe technologie. Meer informatie overTJIP Innovation Lab vind je hier