 Financieel verantwoordelijke verwacht dat gebruik smart contracting veel voordelen kan opleveren

Slechts twintig procent is al bekend met tokenization - 30 procent van de financieel verantwoordelijken verwacht dat het zakelijk gebruik van smart contracting hun organisatie veel voordelen op kan leveren. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Onguard onder ruim 580 financieel verantwoordelijken en ondernemers. Smart contracts zijn automatische digitale overeenkomsten die worden opgesteld zonder tussenkomst van een derde partij.



Opvallend is dat het gesprek over het gebruik van smart contracting nog niet zo vaak wordt aangegaan: slechts achttien procent geeft aan dat er in zijn organisatie al over is gesproken.



Weinig kennis over nieuwste innovaties

Dat deze innovatie nog niet op brede schaal wordt omarmd, kan komen doordat er nog weinig kennis over is. Slechts een kwart (26 procent) van de financieel verantwoordelijken geeft aan goed te weten wat smart contracting inhoudt en hoe dit werkt. Over een andere Web3 innovatie, tokenization, is nog minder kennis onder de financieel verantwoordelijken. Tokenization is een technologie waarbij gevoelige gegevens, zoals creditcardinformatie, worden gebundeld en vervangen door een unieke combinatie van letters en/of cijfers. Door het gebruik van tokens kunnen betaalopdrachten gemakkelijk en veilig worden uitgevoerd. Van tokenization zegt twintig procent al een goed beeld te hebben over de werking en mogelijkheden. De voordelen van deze technologie voor organisaties wordt door 24 procent gezien.

Het past dan ook niet bij ieder bedrijf om de pioniersrol in te nemen als het om innovaties gaat. Slechts negentien procent van de financieel verantwoordelijken geeft aan dat het werken met Web3 innovaties goed bij hun bedrijfsidentiteit past. Hieronder vallen niet alleen smart contracting en tokenization, maar ook de bekendere NFT’s en cryptovaluta.

Adriaan Kom, Managing Director bij Visma | Onguard: "Van cryptovaluta en NFT’s hebben we inmiddels voldoende voorbeelden gezien waarom deze wel of niet voor organisaties werken. Technologieën als smart contracting en tokenization staan in zakelijk opzicht nog wat meer in de kinderschoenen. Maar voor al deze technologieën geldt dat het raadzaam is om te verkennen of deze handig kunnen zijn om in te zetten in je bedrijf. Veel branches, zoals de financiële dienstverlening, de logistiek, vastgoed en de gezondheidszorg, kunnen in elk geval baat hebben bij het gebruik van smart contracts. Het is dus voor finance professionals raadzaam om de opties te verkennen en op basis van eigen analyse te bepalen of de nieuwe technologieën een toevoeging aan hun organisatie zijn."