 Financiële coaches gezocht: aantal openstaande functies schiet omhoog

Bedrijven zien momenteel nog geen urgentie om op te schalen met risicobeheer - Vacatures die van doen hebben met het beteugelen en voorkomen van schulden lijken momenteel bezig aan een opmars. Dat blijkt uit de meest recente analyse van miljoenen Nederlandse vacatures op vacaturesite Indeed. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal banen in de financiële hulpverlening met bijna 70 procent toegenomen.



Dat er in de industrie van financiële hulpverlening dringend meer mankracht nodig is, blijkt wel uit het feit dat het aantal beschikbare functies over het afgelopen jaar met bijna 69 procent (68,6 procent) is toegenomen. Onder deze functies vallen bijvoorbeeld financiële coaches en financiële planners maar ook deurwaarders. "Nederlandse huishoudens hebben door aanhoudende inflatie minder te besteden dan gebruikelijk. De koopkracht is historisch laag en nieuw is dat het nu ook de middeninkomens raakt," vertelt Kelly Oude Veldhuis van Indeed. "De verwachting is momenteel dat een toenemend aantal mensen in de financiële problemen komt. Werkgevers die actief zijn in dit domein willen waarschijnlijk nu dan ook opschalen qua capaciteit."

In tegenstelling tot de huishoudens lijkt er bij bedrijven zelf nog weinig urgentie te bestaan om mensen aan te nemen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld risicobeheer. Tot nu toe is er dit jaar zelfs een daling te zien van drie procent in het aantal vacatures in de risk management sector ten opzichte van vorig jaar. In 2021 was er nog sprake van een stijging van ruim vijf procent in dit aantal vacatures.