 Vegan eten beleeft definitieve doorbraak in 2023

Eén op drie Nederlanders eet in het nieuwe jaar meer of volledig vegan - Veganistisch eten breekt in het nieuwe jaar definitief door. Al langer rukt de populariteit van vegan maaltijden en plantaardige alternatieven op. Zo zag Thuisbezorgd.nl in de afgelopen twee jaar een groei van ruim 25 procent in het aantal vegan bestellingen. In 2023 wil ruim één op de drie Nederlanders (35 procent) meer of volledig vegan eten.







Voor vijftien procent van de Nederlanders met goede voornemens is het jaar daadwerkelijk gestart met een volledig vegan eetpatroon. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Thuisbezorgd.nl* waarin 1.000 Nederlanders gevraagd werd naar hun goede voornemens voor het nieuwe jaar.



We eten steeds bewuster

Vegetarisch en veganistisch eten zit in Nederland al jaren in de lift. Dat die interesse nog steeds blijft groeien, blijkt uit recent onderzoek van Thuisbezorgd.nl. Voor de meeste Nederlanders zijn hun eigen gezondheid (63 procent) en het welzijn van de dieren (63 procent) de belangrijkste redenen om meer vegan te eten. Deze redenen worden gevolgd door de wens om klimaatverandering te bestrijden (53 procent) en het geloof dat plantaardig eten een einde kan maken aan honger op de wereld (22 procent).

Nederlanders maken vaker bewuste keuzes die een positief effect hebben op zowel hun gezondheid als het milieu. Flexitarische, vegetarische en vegan opties worden alsmaar populairder. Restaurants zetten zich dan ook steeds vaker in voor plantaardige maaltijden en menu’s. Dit ziet Thuisbezorgd.nl ook terug in de bestellingen.



Moeilijk volhouden van goede voornemens

In het onderzoek van Thuisbezorgd.nl geeft het merendeel van de Nederlanders (62 procent) aan goede voornemens te hebben voor 2023. Voor 30 procent start het jaar met vegetarisch eten en 15 procent begint 2023 dus met een volledig vegan dieet. Deze trend is internationaal terug te zien in de populariteit van ‘Veganuary’. Veganuary moedigt wereldwijd honderdduizenden mensen aan om het jaar te beginnen met een vegan eetpatroon.

Thuisbezorgd.nl ondersteunt ieder jaar het initiatief van Veganuary en wil daarmee de keuze voor plantaardige gerechten toegankelijker maken. Dit moet ook helpen om goede voornemens vol te kunnen houden. Een groot deel van mensen met goede voornemens (39 procent) geeft namelijk aan het over het algemeen moeilijk te vinden om hun goede voornemens daadwerkelijk door te zetten. Sociale druk, cravings en kosten vormen hierbij de grootste uitdagingen voor de keuze om meer vegan te eten. Meer dan één op de tien Nederlanders met goede voornemens geeft dan ook aan halverwege januari vaak al de handdoek in de ring te gooien. Niet voor niets spreken mensen in veel landen over Quitters Day. Deze tweede vrijdag van januari is traditioneel gezien het moment waarop mensen massaal hun goede voornemens opgeven.



* Onderzoek uitgevoerd door Mortar Research onder 1.000 Nederlanders (december 2022).