 Grootste organisaties maken verwachtingen consument niet waar

Consument verwacht geloofwaardigheid en integriteit - Organisaties in de health en tech sector schieten tekort in innovatie en de voedingssector zorgt niet genoeg voor medewerkers, aldus de Nederlandse consument.



Geloofwaardige communicatie is voor 67 procent van de onderzochte bedrijven een aandachtspunt volgens consumenten. Dat terwijl de Nederlander torenhoge verwachtingen heeft van organisaties. Verwachtingen die veel verder gaan dan het product of de dienst op zich. Dit blijkt uit het Authenticity Gap onderzoek van Omnicom PR Group. Het onderzoek meet ‘de gap’ tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke ervaringen van een consument. Daarbij wordt een framework gebruikt van negen ‘drivers’, die de perceptie van de consument over een organisatie bepalen. Het doel, Authentic Engagement, bevordert vooruitgang en kansen voor groei.



De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:



Organisaties en politici verkeren in een geloofwaardigheidscrisis Van de onderzochte consumenten vond slechts 7,5 procent politici en 13,7 procent leiders van organisaties nog geloofwaardig. Wel vindt 61 procent van deze consumenten dat het gedrag van de CEO een directe impact heeft op de integriteit van de gehele organisatie. Medewerkers (43,6 procent) en geïnformeerde familie en vrienden (36,8 procent) worden wel gezien als een betrouwbare bron. Kortom, schakel vaker uw medewerkers en fans in om uw boodschap over te brengen.

Positieve impact op omgeving en managementgedrag minstens zo belangrijk als het product In Nederland zijn de producten of diensten die een organisatie levert maar voor 38 procent verantwoordelijk voor de perceptie van de consument. De overige 62 procent wordt bepaald door de impact die de organisatie heeft op haar omgeving en het managementgedrag. Denk hierbij aan zorg voor de medewerkers en het milieu, stabiele financiële prestaties en geloofwaardige communicatie. In andere landen is de impact van het product of de dienst gemiddeld veel groter met 51 procent.



Zorg voor medewerkers en omgeving, innovatie en geloofwaardige communicatie maken het verschil De pijlers innovatie, zorg voor medewerkers en omgeving en geloofwaardige communicatie staan het hoogst op de prioriteitenlijst van de Nederlandse consument. Slaagt u erin als organisatie deze facetten toe te passen in uw bedrijfsvoering, dan draagt dit wezenlijk bij aan de authenticiteit en daarmee het succes van de organisatie. Organisaties in de sectoren ‘Agribusiness & Agriculture’ en ‘Internet Services’ hebben het meeste moeite met geloofwaardig communiceren. De sector ‘Food Retail’ scoort slecht op zorg voor haar medewerkers en ‘Food & Beverage’ zorgt niet goed genoeg voor de omgeving. Tot slot innoveren de sectoren ‘Internet Services’, ‘Medical Devices & Diagnostics’ en ‘Pharma’ niet genoeg volgens de geïnformeerde consument.

Consumenten hebben een positiever gevoel over organisaties dan voorheen Het onderzoek laat zien dat in alle onderzochte sectoren het ‘Momentum’ positief is. Dat betekent dat consumenten vinden dat organisaties ‘de goede kant op gaan’. De sectoren ‘Food & Beverage’ en ‘Food Retailers’ hebben het hoogste momentum, waar de sector ‘Pharma’ en ‘Agribusiness & Argiculture’ het minst gunstig scoren.



Marjolein Rigter, Business Director Reputatiemanagement bij Omnicom PR Group: "Het onderzoek laat zien dat de nuchtere Nederlandse consument door marketingtaal heen prikt en organisaties met een holistische blik bekijkt. De consument verwacht niet alleen een goed product van organisaties maar ook integer gedrag van het management en een positieve invloed op de omgeving. Alleen dan bent en blijft u als organisatie authentiek, geloofwaardig en succesvol."