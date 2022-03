Twee dingen die pensioenbeleggers nu kunnen doen - De dalende koopkracht staat volop in de schijnwerpers, maar de echte pijn komt voor veel Nederlanders pas over een aantal jaren. Wie in eigen beheer pensioen opbouwt, moet vrezen dat de koopkracht van de oudedagsvoorziening straks een kwart of zelfs de helft (!) lager ligt dan hij of zij denkt.



Arend Jan Velsink, directeur beleggen van Brand New Day, legt uit waarom en wat beleggers daartegen kunnen doen.

In Nederland liep de inflatie in januari op tot 6,4 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het CBS de inflatie in 1997 is gaan bijhouden. En met de almaar stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne is de kans groot dat die inflatie hoog blijft of nog verder stijgt. Dat kan flinke gevolgen hebben voor de huidige koopkracht, maar voor degenen die zelf vermogen opbouwen voor hun pensioen of andere doelen in de verre toekomst ligt er een nog veel groter gevaar op de loer.

Velsink: "Bij een inflatie van 3,0 procent, is de koopkracht van je vermogen na tien jaar met een kwart afgenomen. Na 25 jaar is er zelfs nog maar de helft van over. Veel mensen die zelf vermogen opbouwen voor later zijn zich niet of nauwelijks bewust van dat gevaar. De reden: we zijn helemaal niet gewend aan die hoge inflatie. Voor 2021 was de inflatie namelijk altijd laag. In de periode sinds 2012 ligt de gemiddelde inflatie op minder dan 1,5 procent."



Twee dingen die pensioenbeleggers nu kunnen doen

Maar die inflatie betekent gelukkig niet dat je als (pensioen)belegger maar lijdzaam moet toezien hoe die inflatie de koopkracht van je pensioen uitholt. Velsink: "Er zijn twee manieren om dat te voorkomen. De eerste optie is om nu meer geld opzij te zetten voor later. Als je elke maand een groter bedrag belegt, is je verwachte eindvermogen ook groter. Maar er zijn waarschijnlijk maar weinig mensen die zich deze luxe kunnen veroorloven. Want juist door die inflatie ie het dagelijks leven óók duurder geworden."

"De tweede optie om de koopkracht van het zelf opgebouwde pensioen veilig te stellen, is door meer risico te nemen met je beleggingen. Op korte termijn kunnen aandelenkoersen onder druk staan in periodes van hoge inflatie en rendementen uit het verleden zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Maar op de lange termijn zijn aandelen de enige beleggingscategorie waarvan het rendement duidelijk hoger ligt dan de inflatie."

Uiteraard moet je wel in de positie zijn om meer risico te nemen. Komt je pensioendatum bijvoorbeeld dichterbij? Dan is het niet verstandig om meer in aandelen te beleggen. Het gevaar bestaat dan namelijk dat het pensioenvermogen sterk daalt door een (onverwacht) grote koersdaling. Wie het geld dan op korte termijn nodig heeft, heeft dan onvoldoende tijd om het koersherstel na zo’n daling af te wachten. En een belangrijke regel is dat beleggen niet ten koste mag gaan van de nachtrust. Zodra je ‘s nachts wakker ligt van dalende koersen en onrust op de beurs, wordt het tijd om het risico wat terug te schroeven.