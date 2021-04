 Cryptocurrency blijkt veiliger via mobiele data dan WiFi thuis

WiFi-netwerken niet altijd veilig; houd er rekening mee - Steeds meer mensen beleggen in cryptocurrency. Deze digitale valuta kent de laatste jaren een opleving in populariteit. Hier komen ook risico’s bij kijken. Het bewaren van cryptocurrency is namelijk niet altijd even veilig. Recent kwam al in het nieuws hoe duizenden euro’s aan cryptovaluta van T-Mobile klanten door sim-swapping werd gestolen. Accountgegevens zijn dus lang niet altijd secuur.



Hieruit ontstaat dan ook de vraag of een WiFi-netwerk wel veilig genoeg is. Mobiel internet via een abonnement of losse data simkaart blijkt een veiliger alternatief.

Dat openbare WiFi-netwerken niet veilig zijn, is inmiddels geen geheim. Er wordt gebruik gemaakt van vaste IP-adressen die slecht zijn beveiligd. Hierdoor kunnen hackers vrij eenvoudig gegevens stelen. Toch blijkt dat thuis WiFi ook niet veilig is. Ook routers thuis hebben namelijk een vast IP-adres, waardoor het IP-adres makkelijk te achterhalen is. Vaste IP-adressen zijn kwetsbaar en kunnen eerder worden gehackt dan dynamische IP-adressen. Mobiele netwerken die gebruik maken van 4G hebben een dynamisch ip-adres. Elke datasessie wordt om de 30 tot 60 minuten ververst. Dit is de hoofdreden dat een mobiel netwerk via 4G veiliger is dan openbare WiFi, maar ook thuis WiFi.



Encryptie mobiele masten

Ook is het zo dat providers een encryptie lijn gebruiken voor hun mobiele masten. Dit zorgt ervoor dat gegevens niet zomaar gevonden kunnen worden. Hierdoor zijn gegevens, zoals crypto-accounts, beter beveiligd. Velen bewaren hun cryptocurrency in crypto-accounts zoals crypto wallets of trading exchanges. Door het vaste IP-adres te hacken kunnen hackers achter login gegevens komen van online wallets & exchanges en cryptocurrency stelen. Een sim only abonnement of prepaid data simkaart gebruiken via een telefoon om in te loggen is een veiliger alternatief.