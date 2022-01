 37 procent van de Nederlandse beleggers belegt ook in digitale valuta

Digitale valuta zijn in Nederland algemeen aanvaard als alternatieve beleggingsvorm - Bitvavo heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect in Nederland, België en Duitsland onderzoek gedaan naar de houding ten opzichte van beleggen in het algemeen en beleggen in digitale valuta. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat Nederlanders in vergelijking met Belgen en Duitsers niet erg actief beleggen.



Daarnaast geven veel van de Nederlandse respondenten aan dat zij hier ook niet veel kennis van hebben. Toch geeft 37 procent van de Nederlandse beleggers aan dat hun beleggingsportefeuille (voor een deel) uit digitale valuta bestaat.



De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

27 procent van de Nederlanders van achttien jaar of ouder heeft één of meer beleggingen. Van hen heeft 37 procent belegd in digitale valuta, wat neerkomt op ongeveer 1,4 miljoen mensen.

De Nederlandse bevolking vindt zichzelf niet financieel onderlegd: 54 procent van de Nederlandse respondenten omschrijft hun algemene kennis van beleggen als slecht of zeer slecht. In België (29 procent) en Duitsland (25 procent) ligt dit percentage aanzienlijk lager. Kennis en veiligheid

"Gelukkig zien wij dat aanbieders hun verantwoordelijkheid nemen door de markt van kennis te voorzien, maar beleggers vooral ook te wijzen op de veiligheid van hun persoonsgegevens en digitale valuta. Daar waar dit voor velen van hen een nieuwe beleggingsvorm is of dit overwegen," aldus Bas de Vries, Consultant bij Markteffect.

Nederlanders staan ook relatief negatief tegenover beleggen in het algemeen: 29 procent van de respondenten in Nederland heeft een negatieve of zeer negatieve houding ten opzichte van beleggen, tegenover vijftien procent in België en vijftien procent in Duitsland.

59 procent van de beleggers in digitale valuta heeft een bovengemiddeld opleidingsniveau, en 29 procent van de beleggers in digitale valuta heeft een bovengemiddeld inkomen. "Het is indrukwekkend dat inmiddels ruim 1,4 miljoen Nederlanders beleggen in digitale valuta. Hieruit blijkt dat de markt zich niet alleen snel ontwikkelt, maar ook dat men cryptocurrency als een serieuze beleggingsvorm ziet," stelt Willem Jan Rutgers, Head of Marketing bij Bitvavo. "Ons onderzoek toont aan dat mensen die weten hoe ze het maximale uit hun kapitaal kunnen halen, er vaak voor kiezen om te beleggen in digitale valuta."