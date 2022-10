 40 procent van het topmanagement noemt SASE een revolutie in netwerkbeveiliging

Twee op de vijf verwacht concurrentienadelen bij het niet adopteren van SASE - Maar liefst 40 procent van het topmanagement noemt SASE (Secure Access Service Edge) een revolutie in de wereld van netwerkbeveiliging. Bijna driekwart (72 procent) is van mening dat SASE dé cloud security- en connectivity-oplossing van de toekomst is. Dit blijkt uit een onderzoek gehouden door Telindus onder ruim 150 Nederlandse managers uit de top- en middenlaag binnen bedrijven van 250 fte of meer. Twee op de vijf (38 procent) verwacht zelfs concurrentienadelen te gaan ervaren wanneer SASE niet wordt geadopteerd in de organisatie.



SASE is een cloudgebaseerde security-architectuur die zorgt voor veilige toegang tot onder andere data en bedrijfsapplicaties. Een kwart van de ondervraagden zegt inhoudelijk al goed bekend te zijn met SASE. 44 procent geeft aan wel bekend te zijn met de term, maar inhoudelijk nog niet goed op de hoogte te zijn. Wat opvalt is dat ondanks het gebrek aan inhoudelijke kennis, het topmanagement deze trend erg serieus neemt. Zo geeft 89 procent aan dat SASE heel erg relevant is voor de organisatie.



Security verbeteren met SASE

Door de toenemende dreiging van cybercriminaliteit ontstaan er continu nieuwe ontwikkelingen om aanvallen buiten de deur te houden. Vaak hebben hackers alweer een nieuwe methode bedacht om de systemen binnen te dringen nog voordat organisaties hun security hierop hebben aangepast. Een meerderheid van 54 procent vindt de security daardoor zo complex geworden dat zij moeite heeft om de nieuwe ontwikkelingen bij te benen en loopt daardoor grote risico’s.

Door het omarmen van een SASE-strategie verwacht 59 procent de security te kunnen verbeteren. Een ander voordeel dat wordt genoemd is dat het een beter beveiligde externe en mobiele toegang mogelijk maakt (47 procent).

Jeroen Hentschke, propositie lead security bij Telindus: "De noodzaak voor organisaties om hun securitymaatregelen te herzien neemt toe. Medewerkers willen waar, wanneer en hoe dan ook toegang tot bedrijfsapplicaties. Deze staan nu veelal in de cloud. Maar hoe houd je grip op alle verkeer? En hoe houd je cybercriminelen buiten de deur? Met een goede SASE-strategie waarborg je de security-standaarden zonder concessies te doen aan de user experience en de flexibiliteit van de organisatie."