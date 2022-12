 Voordeel blijft: minder vermogensrendementsheffing bij beleggingen in een groenfonds

Onrustig jaar op de (crypto)beurs zorgt dat steeds meer beleggers kiezen voor gegarandeerd financieel voordeel - Ondanks dat de tarieven voor de vermogensrendementsheffing veranderen en de Belastingdienst voornemens is om de systematiek in box 3 te wijzigen, blijkt uit berekeningen van beheerder van duurzame beleggingsfondsen Meewind, dat beleggers nog steeds minder vermogensrendementsheffing betalen als zij participeren in een groenfonds. Het gegarandeerde financiële voordeel en het onrustige jaar op de (crypto)beurs zijn volgens Meewind ook de reden dat zij het aantal groene beleggingen in de laatste twee maanden zien toenemen.



In het Belastingplan 2023 heeft de Belastingdienst aangekondigd dat vanaf 2023 er niet langer sprake is van schijven met verschillende veronderstelde rendementen. Het rendement wordt in de nieuwe opzet per ‘vermogensklasse’ (spaartegoeden, overige bezittingen en schulden) bepaald. In de berekening die in opdracht van Meewind is uitgevoerd door een fiscalist, is daarom als uitgangspunt genomen dat het ‘groenvoordeel’ wordt berekend door een bezitting in het groenfonds te vergelijken met een bezitting in de categorie ‘overige bezittingen’. Verder geldt de vrijstelling voor groene beleggingen als aanvulling op het zogenoemde heffingsvrije vermogen. In de berekening is de fiscalist er daarom van uitgegaan dat de belegger – naast de groene beleggingen – een box 3-vermogen heeft dat ten minste gelijk is aan het heffingsvrije vermogen.



Berekening fiscaal groenvoordeel

Op basis van de voorstellen in het Belastingplan 2023 bedraagt het heffingsvrije vermogen EUR 57.000 (voor fiscale partners: EUR 114.000), de vrijstelling voor groene beleggingen EUR 65.072 (voor fiscale partners: EUR 130.144) en het forfaitair rendement voor ‘Overige bezittingen’ 6,17 procent. Verder bedraagt de heffingskorting voor groene beleggingen 0,7 procent. Het fiscale groenvoordeel kan dan als volgt worden berekend:



Twee van de achttien geregistreerde groenfondsen zijn open voor inleg

In Nederland zijn meerdere beleggingsfondsen door de overheid als groenfonds erkend. December 2022 zijn er echter maar twee groenfondsen open voor inleg: Triodos Groenfonds NV en Groenfonds Regionaal Duurzaam van Meewind, maar Regionaal Duurzaam wordt naar verwachting binnenkort alweer tijdelijk opgeschort. En dat komt volgens operationeel directeur van Meewind Jurjen Algra doordat beleggers door de onrustige economie massaal kiezen voor gegarandeerde financiële zekerheid.



Overheid beperkt groene beleggingen

Algra: "De fiscale regeling stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten. Doordat de vraag van particuliere beleggers naar participaties groter is dan het aanbod aan projecten, zijn nu veel groenfondsen gesloten. En dat is niet alleen jammer voor beleggers, maar ook voor het klimaat. Wij zouden immers heel graag in veel meer duurzame projecten op het gebied van geothermische energie, warmte-koudeopslag en zonne-energie willen investeren met deze regeling, vooral omdat zoveel particuliere beleggers de regeling interessant vinden."