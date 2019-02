 Beter klimaat voor obligatiespreads

Wereldwijde macro- en monetaire beleid is positiever geworden voor de risicopremies (spreads) op obligaties - De obligatiespreads zijn behoorlijk opgelopen vanaf de lage niveaus van begin 2018. Een jaar geleden gingen de obligatierentes nog omhoog en stonden de spreads onder druk. De jarenlange zoektocht van beleggers naar rendement gaf aanleiding tot deze lagere spreads.



Dit thema veranderde in 2018 geleidelijk, wat leidde tot fors hogere spreads. De beleggingscategorie biedt nu meer waarde en een betere compensatie voor de risico’s. Alle vastrentende spreadmarkten (bijv. investment grade, high yield, illiquide beleggingen en obligaties van opkomende markten) profiteren van het gunstige klimaat. Toch moeten beleggers voor de lange termijn rekening houden met risico’s die een einde kunnen maken aan de zoektocht naar rendement en kunnen leiden tot grote verschillen in obligatierendementen.



Betere waarderingen

De stijging in 2018 heeft gezorgd voor betere waarderingen van de vastrentende spreadcategorieën, in combinatie met het feit dat beleggers hun exposure naar spreads fors verlaagden. Een jaar geleden waren de obligatiespreads (vooral in Europa en de Verenigde Staten) historisch duur, na jaren waarin beleggers op zoek gingen naar rendement en het monetaire beleid soepel was. Deze beleggingen worden aantrekkelijker nu ze niet meer zo duur zijn. Het groeimomentum is in de afgelopen maanden afgenomen en de centrale banken zijn in januari voorzichtiger geworden. Dit wijst op een meer afwachtende houding van de centrale banken. We gaan voor de korte termijn uit van een trage groei. De spreads zijn sinds begin 2019 al afgenomen. De markten herstelden van de ongunstige economische verwachtingen en profiteerden van de voorzichtige toon van de centrale banken. Ook lijkt het met de handelsspanningen de goede weg op te gaan en is de olieprijs gestegen.



Vertraagde groei

Pieter Jansen, Senior Multi-Asset Strategist bij NN Investment Partners: "Het huidige klimaat met een trage groei en een gunstig monetair beleid kan nog wel even aanhouden. Dit is positief voor spreads en gezien de sterke herpositionering van beleggers, de hogere spreadniveaus en betere waarderingen, kunnen vastrentende spreadproducten profiteren. Uiteindelijk kan het klimaat wel veranderen doordat de groei aanzienlijk vertraagt, wat kan leiden tot een vlucht naar veiligheid. Ook kan de groei juist weer versnellen, waardoor het reflatiethema opnieuw actueel wordt. Deze risicoscenario’s zijn voor de korte termijn onwaarschijnlijk, maar wij pleiten toch voor een flexibele houding ten aanzien van vastrentende oplossingen. Zo kunnen beleggers indien nodig reageren op deze twee scenario’s.

Bij een aanzienlijke groeivertraging zullen veilige beleggingen met een lange looptijd (zoals staatsobligaties) het waarschijnlijk beter doen dan beleggingen met kortere looptijd en een hoger kredietrisico. Als de groei plotseling weer versnelt en het reflatiethema weer actueel wordt, hebben wij een voorkeur voor beleggingen met een kortere looptijd en een hogere groei of beleggingen met exposure naar aandelen, zoals converteerbare obligaties en kortlopende obligaties met exposure naar groei. Bij de huidige trage groei en het gunstige monetaire beleid is differentiatie minder opportuun, omdat alle vastrentende spreadmarkten profiteren."