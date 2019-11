 Eén op de drie beleggers: maatschappelijk beleggen moet deels verplicht worden

60 procent vindt het belangrijk dat beleggingen positieve impact hebben op samenleving - 31 procent van de Nederlandse beleggers vindt dat het verplicht zou moeten worden om een bepaald percentage van de portefeuille maatschappelijk te beleggen. Meer vrouwelijke beleggers (36 procent) zijn hiervan overtuigd dan mannelijke beleggers (29 procent).



Dit blijkt uit onderzoek van Connect Invest, uitgevoerd door Panelwizard onder 1034 Nederlandse beleggers. 60 procent vindt het belangrijk dat beleggingen een positieve impact hebben op de samenleving.



Relatief risicomijdend

"Het is een goede ontwikkeling dat steeds meer beleggers zich bewust afvragen wat de invloed van hun beleggingen is op de samenleving. Veel maatschappelijk verantwoorde opties voor investeringen zijn ook duurzaam in de zin dat zij relatief risicomijdend zijn, dus dat is voor veel beleggers een prettige bijkomstigheid," zegt Pieter van Herk, mededirecteur van Connect Invest. Dit bureau selecteert niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en brengt die onder de aandacht van haar relaties.



Voldoening

68 procent van de beleggers zou meer voldoening halen uit zijn of haar beleggingen wanneer die een positieve invloed zouden hebben op de samenleving. Bij beleggers van in de 30 is dit sentiment het sterkst (73 procent), bij beleggers van in de vijftig het zwakst (58 procent). Van Herk: "We zien dat millennials toch meer bezig zijn met zingeving dan oudere generaties, al zien wij het besef bij oudere beleggers ook toenemen. De financiële wereld is hier geen uitzondering op. Jonge beleggers willen meer dan alleen financieel gewin, en dat is een goed teken voor de generaties die komen."



Impactbeleggen

32 procent van de beleggers vindt niet dat er voldoende mogelijkheden zijn om te ‘impactbeleggen’. Hoewel er tussen mannen en vrouwen weinig verschil is op dit gebied, is er wel een duidelijk verschil zichtbaar tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Zo vindt 44 procent van de beleggers jonger dan 30 niet dat er voldoende mogelijkheden hiertoe zijn, bij beleggers van 60 jaar en ouder ligt dit percentage lager, op slechts 26 procent. "Als u weet waar u moet zoeken, zijn er beleggingsfondsen in bijvoorbeeld zorgvastgoed te vinden, maar het klopt dat het gros geen maatschappelijke basis heeft. Gelukkig neemt de aandacht voor maatschappij en milieu toe," aldus Van Herk.