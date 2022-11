 Zakelijk gebruik NFT’s onbekend terrein voor financieel verantwoordelijken

Pas bij twaalf procent van organisaties is zakelijk gebruik van NFT’s besproken - Slechts veertig 40 van de financieel verantwoordelijken is bekend met het zakelijk gebruik van non-fungible tokens (NFT’s). Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Onguard onder ruim 580 financieel verantwoordelijken en ondernemers. Eenzelfde percentage (40 procent) wist voorafgaand aan het onderzoek al goed wat NFT’s zijn en hoe ze werken.



De nieuwe technologie moet dus nog aan zijn naamsbekendheid werken.



NFT’s voor digital sales

Een NFT is een digitaal niet-vervangbare token. Elke token is dus uniek. Organisatie kunnen NFT’s bijvoorbeeld inzetten op het gebied van digital sales of het bouwen van een community. Slechts twee op de vijf (negentien procent) financieel verantwoordelijken ziet de zakelijke mogelijkheden goed voor zich. Niet verwonderlijk aangezien eenzelfde percentage weet dat je NFT’s ook zakelijk kunt gebruiken. In twaalf procent van de organisaties wordt er op dit moment al gesproken over hoe NFT’s toegepast kunnen worden.



NFT’s in privéleven

Daarnaast zien we in het onderzoek ook een sterke samenhang tussen het privé- en zakelijk gebruik van NFT’s. Wanneer respondenten privé gebruikmaken van NFT’s, staan zij daar ook meer voor open binnen het bedrijf. Van de negentien procent die het gebruik van NFT’s voor zich ziet in de zakelijke wereld, maakt 56 procent in de privésfeer al gebruik van deze technologie. Hun persoonlijke ervaring zorgt ervoor dat ze ambassadeurs zijn voor NFT’s in de zakelijke wereld.

Adriaan Kom, managing director bij Visma | Onguard: "Veel mensen hebben wel eens gehoord van NFT’s, maar hebben zich nog niet in deze technologie verdiept. Niet in hun privéleven en al helemaal niet voor het zakelijk gebruik. Toch kan een NFT meer opleveren dan in eerste instantie gedacht wordt. Zo kunnen NFT’s echt helpen om een digitale community op te bouwen. NFT’s kunnen bijvoorbeeld dienen als een digitale stempelkaart, of uitgegeven worden als een blijk van waardering voor klantloyaliteit. Zo lanceerde Adidas al een hele NFT-collectie, die klanten via een cryptomunt konden aanschaffen en waarmee ze voorrang krijgen op de fysieke collectie. Zo bouw je op een interessante manier aan je digitaal klantenbestand."