 Deze vier taken staan zeker op de agenda van de CFO in 2022

De benodigde kennis en vaardigheden van een financieel directeur blijven groeien - Het takenpakket van de moderne CFO bestaat allang niet meer alleen uit boekhouden en rapporteren. Uit de cijfers van de MKB Barometer van softwarebedrijf Exact blijkt dat bedrijven ook steeds vaker op de andere expertises van een CFO leunen. Dit betekent dat de dagelijkse portefeuille van de financieel directeur zich steeds ontwikkelt.



"Het takenpakket van een CFO is omvangrijker geworden en dat maakt het een hele interessante, maar ook uitdagende functie. Je moet je afvragen welke externe factoren invloed hebben op je bedrijfsmodellen en hoe je dit op een krachtige manier vóór je kan laten werken. Investeren in automatisering is dan ook de een belangrijke stap, zodat je genoeg tijd overhoudt voor bestuurlijke taken, zichtbaarheid binnen de organisatie en je rol als rechterhand van de CEO," vertelt Alexander Rahusen, CFO van Exact.



Belangrijkste taken voor de CFO in 2022

De volgende vier taken gaan vanaf 2022 een grotere rol spelen voor de CFO en het team:



1. Van boekhouden tot het geven van adviezen

Traditioneel gezien is de CFO met name verantwoordelijk voor de boekhouding. Uit de MKB Barometer blijkt dat dit nog steeds het geval is. Maar liefst 40 procent van de financiële directeuren bij de meeste middelgrote ondernemingen geeft aan dat ‘boekhouding en rapportage’ de meeste tijd in beslag neemt. Maar dit is zeker niet de enige taak van belang. Ruim een kwart van de respondenten schaart bredere bestuurlijke taken, zoals het geven van strategische adviezen, onder hun belangrijkste activiteiten. Een erg nuttige bezigheid, want door de beschikbaarheid van veel relevante data kunnen CFO’s steeds beter deelnemen aan gesprekken over de visie en strategieën van een bedrijf.



2. De backoffice

Efficiency is in 2022 een groot goed. Evenals snelheid, betrouwbaarheid en klantgericht werken. Dat zijn nogal wat wensen, maar met geoptimaliseerde werkprocessen komt dat voor de buitenwereld eenvoudig en logisch bij elkaar. Aan de achterkant haalt de CFO en diens team zoveel mogelijk uit de bestaande backoffice systemen (denk ERP - enterprise resource planning) en bekijken ze elke schakel in de volledige keten. 22 procent van de respondenten geeft aan zich hier regelmatig mee bezig te houden.



3. Branchekennis

Naast dat een CFO beschikt over de nodige boekhoudkennis, wordt het ook steeds belangrijker dat een financieel directeur begrijpt hoe de business en de branche in elkaar zit. Een prominente taak voor 35 procent van de respondenten is dan ook ‘compliance en control’. De CFO volgt dan ook nauwlettend zowel interne als externe ontwikkelingen en maakt daarop gebaseerde belangrijke financiële beslissingen voor het bedrijf.



4. Met data-analyses vooruitkijken

Urenlang financiële rapporten invullen achter een scherm is inmiddels verleden tijd. Een groot deel van het boekhouden is nu geautomatiseerd, waardoor er meer tijd is om met behulp van data-analyses vooruit te kijken. Het hart van de CFO in 2022 gaat dan ook niet alleen meer sneller kloppen van het verslagleggen van data, maar ook van het analyseren van data. Hij of zij moet in scenario’s kunnen denken en datastructuren kunnen koppelen en harmoniseren. De hedendaagse technologie is zeer behulpzaam in het verkrijgen van inzichten, maar het is aan de CFO om daar niet blindelings op te vertrouwen. Een goede financieel directeur combineert betrouwbare data met een sterk ontwikkeld fingerspitzengefühl.