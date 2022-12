 Vijf tips voor werknemers om overmatig stress te voorkomen

Harvard onderzoek: overmatig stress verhoogt risico op long covid - Wie veel last heeft van overmatige stress, heeft 50 procent meer risico om long covid te ontwikkelen na een coronavirusinfectie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Harvard. Ellen Botman, psycholoog en CEO van Happy® Brain Clinics, noemt het belangrijker dan ooit om overmatig stress te voorkomen. Daarom deelt ze vijf tips hoe werknemers stress kunnen voorkomen.



Botman: "Stress hoort bij het leven. Wie bijvoorbeeld een presentatie moet geven, ervaart tijdelijke stress. Dat helpt ons om te presteren, want bij kortdurende stress worden hormonen uitgescheiden die ervoor zorgen dat het lichaam voldoende energiebronnen beschikbaar heeft om adequaat op een onmiddellijke ‘dreiging’ te reageren. Langdurige stress is echter schadelijk en zorgt voor een groter risico op depressies en angsten."

In een recent onderzoek van Harvard University blijkt er nu ook een verband tussen stress en het niet-volledig herstellen van corona. Wie in aanloop naar een covid-infectie last had van psychische problemen, heeft een groter risico op long covid. Bij long covid houden covid-symptomen langer dan een maand aan. Covid-symptomen zijn vermoeidheid, hersenmist, kortademigheid, verlies van smaak en geur, slaapproblemen, angst en/of depressie. Soms blijven deze symptomen vele maanden of zelfs langer aanhouden.



Tips voor werknemers om overmatig stress tegengaan

Aangezien het covid-virus nog steeds niet is verdwenen, en omdat volgens de onderzoekers het verminderen van stress bijdraagt aan het herstel van long covid, is het volgens Botman belangrijker dan ooit om overmatig stress tegen te gaan. De eindejaarperiode is volgens haar daarbij een periode die gekenmerkt wordt door meer stress. "De werkdruk voor de kerstvakantie ligt vrij hoog, de dagen worden korter en de feestdagen zijn ook niet compleet stress-vrij. Meer uitval is in deze periode dan ook niet ongewoon." Botman heeft daarom een aantal praktische tips om stress tegen te gaan, die makkelijk in de dagelijkse routine zijn in te passen.



1: Zorg dat je voldoende beweegt

Beweeg dagelijks twintig minuten, dat is goed voor lijf én hersenen. Maak bijvoorbeeld een wandeling. En besef dat boodschappen doen ook bewegen is.



2: Ga offline

Koop een wekker en leg de telefoon buiten de slaapkamer, want dat zorgt ervoor dat je niet overprikkeld raakt en echt kan uitrusten.



3: Maak lol

Of je nu iets meemaakt of alleen maar inbeeldt, je lichaam reageert hetzelfde. Lees een boek, kijk een film of duik in een andere wereld met een VR-bril. Kies wel iets uit waar je blij van wordt, dus geen horror- of oorlogsfilm, want dan bereik je het tegenovergestelde van wat je beoogt.



4: Mediteer regelmatig

Mediteren is niet alleen goed tegen angst en stress. Het vergroot ook de creativiteit, compassie en het welbevinden. Ben je niet gewend om te mediteren? Begin met drie minuten per dag, en bouw dat langzaam uit naar tien minuten per dag.



5: Oefen dankbaarheid

Schrijf elke dag drie dingen op waar je die dag dankbaar voor bent, bij voorkeur met de hand. Dat vermindert de fysieke en mentale symptomen van stress, helpt bij de verwerking van stress en is goed voor de verbinding met andere mensen.