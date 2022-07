 Stress de norm: 89 procent ervaart stressklachten

'Je moet stress op de juiste manier gebruiken' - 89 procent van de Nederlanders ervaart klachten die voortkomen uit stress. Dit blijkt uit onderzoek van Welvaere,. Hiervoor werden meer dan 500 respondenten ondervraagd. Vermoeidheid (69 procent), slapeloosheid (36 procent) en prikkelbaarheid (48 procent) zijn de meest voorkomende klachten. Ook heeft een groot deel van de Nederlanders bij stress last van hoofdpijn of nek- en schouderklachten.



-Bij iets meer dan acht procent komen de klachten dagelijks voor. Ruim een kwart van de Nederlanders heeft wekelijks klachten vanwege stress.



Verschillen man/vrouw

Is er een verschil te zien tussen het mannelijke en vrouwelijke geslacht als het gaat om stress? Ja! 93 procent van de vrouwen ervaart klachten van stress tegenover 87 procent van de mannen. Opvallend is dat mensen onder de achttien jaar minder stressklachten hebben ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Ook 65+’ers ervaren minder stress. In het onderzoek was geen verschil te zien tussen mensen met en zonder kinderen.



Problemen als gevolg van stress

Ook Carolien Hamming, directeur van CSR, het expertise centrum voor stress en veerkracht, ziet een toename in het aantal Nederlanders met stressklachten. "Stress ontstaat door verschillende dingen: het gevoel dat je te veel moet doen, als je je onveilig voelt, of in gevaar bent. Wat veel mensen niet weten, is dat je lichaam ook gestrest raakt door vermoeidheid. Als je dan toch doorgaat, dan zorgt je stresssysteem extra energie. Dat ervaar je niet als ‘stress’, maar je merkt het doordat je sneller over de kook raakt als er iets tegen zit. Stress is een prachtig mechanisme, we kunnen er altijd een schepje bovenop doen, maar als je dit te vaak doet ga je dat merken."

"Als je steeds maar in de actieve stand staat, is je lichaam gestrester dan normaal en op den duur gaat je lichaam denken dat dat de ‘normale stand’ is. Je standaard toerental gaat een beetje omhoog", zegt Hamming. "Je komt moeilijker tot rust. Maar ook dat kan je lichaam best een tijd volhouden. Maar krijg je er vervolgens nog problemen bij, dan trek je het niet meer en leidt dit gemakkelijk tot burn-out. Zo kun je jezelf de vernieling in draaien en dat is voor niemand goed."



Stress op juiste manier gebruiken

Stress is van zichzelf juist een positieve reactie: het stelt ons in staat om te gaan met de uitdagingen van iedere dag. Te veel stress is alleen niet goed. "Stress heeft een reputatieprobleem," zegt Hamming, die samen met Suzan Kuijsten het boek ‘Gek op stress, maar niet altijd’, schreef. "Stress is een hartstikke mooi iets. Je moet alleen ook op z’n tijd je rust pakken, je lichaam heeft hersteltijd nodig. Door erop te letten dat je voldoende herstelt, blijf je veerkrachtig kun je iedere dag nieuwe uitdagingen aan. Hoe het kan dat zoveel mensen tegenwoordig negatieve stress ervaren? Het mechanisme stress is niet veranderd. Onze levens zijn wel veranderd door alle prikkels om ons heen."



Meer pauzes en niksen

Hamming ziet dat we tegenwoordig drukke agenda’s hebben. "Drukke agenda’s zijn op zich prima, maar worden een probleem als er te weinig tijd overblijft om voldoende uit te rusten. Daarbij komt: je kunt niet voortdurend productief zijn. Als je steeds veel van jezelf vraagt, gaat je productiviteit juist naar beneden en maak je makkelijker fouten. Juist om tot optimale prestaties te komen, moeten we vaker korte pauzes nemen en weer leren te niksen op z’n tijd."