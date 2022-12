 Kwart Nederlanders wil liever ander werk

NCOI onderzoekt: hoe gelukkig is werkend Nederland? - Het aantal openstaande vacatures in Nederland is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar. Toch zit in deze historisch krappe arbeidsmarkt een kwart van de werkenden niet op hun plek. Er lijkt geen beter moment te zijn om een stap te maken. Opvallend is echter dat het merendeel van deze mensen weinig tot geen actie onderneemt.



Slechts een kwart van die groep werknemers zoekt actief naar ander werk. Dit en meer blijkt uit onderzoek van opleidingsinstituut NCOI dat onderzocht in hoeverre werknemers op dit moment gelukkig zijn. De grootste opleider van Nederland vindt het zorgelijk dat zoveel werknemers vastzitten in een baan waarin ze niet in hun kracht staan en roept op tot actie.

De grote groep Nederlanders die liever ander werk zou doen, omgerekend zo’n 2.4 miljoen mensen, heeft daarvoor uiteenlopende redenen. De meesten ervaren een gebrek aan voldoening, hebben andere ambities of zien onvoldoende doorgroeimogelijkheden bij hun huidige werkgever. Dat de krappe arbeidsmarkt een reden is om verder te kijken, beaamt het merendeel. Toch doet lang niet iedereen dit: slechts een kwart solliciteert op openstaande vacatures. Anderen gaan het gesprek aan met leidinggevenden (30 procent) om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn of gaan zelf op onderzoek uit (30 procent). Vijftien procent onderneemt helemaal geen stappen uit onzekerheid over wat ze wel willen of wat hun talenten zijn. Sven Tump, directeur bij NCOI Opleidingen, vindt het zorgelijk dat zo’n grote groep werkende Nederlanders op dit moment niet in hun kracht staat: "Zeker nu er zoveel kansen liggen, willen wij mensen begeleiden om erachter te komen wat ze echt willen en wat ze nodig hebben om daar te komen, waarbij we verder kijken dan alleen het aanbieden van opleidingen. Ook roepen we organisaties op om actiever het gesprek aan te gaan met hun werknemers."



Ambitie anno 2022

Meer dan de helft van werkend Nederland geeft aan dat hun werkgeluk bepalend is voor hun levensgeluk. Opvallend genoeg is met zestig procent het hebben van fijne collega’s hierin de belangrijkste factor. Voor de helft van de werkenden is dat (ook) het hebben van een goed salaris. Verder zijn een goede werk-privé balans (44 procent) en doen wat je écht leuk vindt (39 procent) belangrijke factoren. Dat laatste blijkt ook van invloed te zijn op wat ‘ambitie’ vandaag de dag betekent voor werknemers. Waar de term voor een lange periode vooral werd geassocieerd met ‘carrière maken’ en ‘hogerop komen’, is de betekenis inmiddels veranderd. Anno 2022 associeert bijna een kwart van werkend Nederland ambitie met ‘gelukkiger worden in wat je doet’, gevolgd door ‘gaan voor wat je écht wilt’. Een positieve verschuiving die NCOI aanmoedigt. "Werk is inmiddels voor velen zoveel meer dan alleen het hebben van een betaalde baan. Het kan de plek zijn voor zowel persoonlijke als professionele groei, mits je op de juiste plek zit. Des te belangrijker is het om te weten wat je wilt en hoe je daar komt," zegt Tump.