  Nederland onthuld als beste land voor ideale balans tussen werk en privé

Small Business Prices onderzocht hoe het gesteld staat met de wereldwijde werk-privé balans. - Terwijl sommige mensen genieten van de constante drukte binnen een bedrijf, geven anderen misschien de voorkeur aan een rustiger leven, met zo min mogelijk werk om zich zorgen over te maken. We willen allemaal gewoon gelukkig zijn en het is veilig om te zeggen dat onze banen hier een enorm effect op kunnen hebben.



Small Business Prices analyseerde het gemiddelde uurloon over de hele wereld, het gemiddelde aantal gewerkte uren per week, het minimum aantal vakantiedagen per jaar en de geluksscore van elk land, om erachter te komen of er een directe correlatie is tussen de twee- en welke landen over de hele wereld de beste balans tussen werk en privé leven bieden.



Nederland uit de bus als het beste land om te wonen voor de beste balans tussen werk en privé

Nederland staat erom bekend dat het gemiddeld de kortste werkweken ter wereld heeft - vrouwen werken gemiddeld 25 uur per week en mannen 34, drie tot tien uur onder de gemiddelde werkweek in het VK (en dat is nog voordat overuren worden meegerekend). Het land profiteert ook van genereuze regels voor minimaal jaarlijks verlof en genereus zwangerschapsverlof in veel bedrijven.

Bovendien zijn werkgevers in Nederland verplicht om Nederlandse vakantiebijslag te betalen van minimaal acht procent van het loon van een werknemer. Dit is geen onderdeel van hun jaarsalaris, maar daarbovenop.

West-Europa en de Scandinavische regio's nemen de meeste topposities in deze index in, waarbij Denemarken en Noorwegen respectievelijk tweede en derde worden en IJsland vijfde. Deze landen hebben opnieuw relatief lage wekelijkse arbeidsuren in vergelijking met andere landen. Ze hebben ook een hoog gemiddeld uurloon en een bijbehorende geluksscore - een patroon dat we in alle geanalyseerde landen kunnen zien. Van de 37 geanalyseerde landen mist het VK net een plaats in de top tien op de elfde e plaats in onze index voor balans tussen werk en privéleven. Zou het verband kunnen houden met het aantal overuren dat de bevolking optelt en met de loonniveaus die niet overeenkomen met de kosten van levensonderhoud?

Het is interessant om op te merken dat, hoewel de Verenigde Staten een van de hoogste gemiddelde lonen per uur hebben, het land van de top twintig-lijst (23e plaats) wereldwijd valt voor de balans tussen werk en privé. Dit is misschien te wijten aan de hoge gemiddelde werkuren die in de VS gemiddeld worden gezien, met 38,7 uur besteed aan werken in een gemiddelde werkweek.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat Amerikaanse werknemers aanzienlijk minder vakantiedagen hebben in vergelijking met andere landen in de hoge rangen van deze index - de gemiddelde Amerikaanse werknemer krijgt slechts tien dagen (twee weken) jaarlijkse vakantie per jaar.