 Nederlanders zijn trots op hun werk en doen vaak meer dan wordt gevraagd

Twee op de drie Europese werknemers zijn elke week gelukkig met hun werk - Europese werknemers lijken over het algemeen erg gelukkig op de werkvloer. Maar liefst twee op de drie (iets minder dan 65 procent) geniet wekelijks van hun werkzaamheden. Opvallend is dat ongeveer driekwart van de Nederlandse werknemers (77,1 procent) erg trots is op hun werk.



Ruim de helft van alle Nederlanders (54,2 procent) doet daardoor meer op het werk dan van hen gevraagd wordt; het hoogste percentage in Europa. Dit blijkt uit "A Worker's Journey", een onderzoek* dat is uitgevoerd in opdracht van SD Worx. Dit jaar vond Blue Monday plaats op 17 januari. Het is de naam voor wat misschien wel de meest deprimerende dag van het jaar moet zijn. Voor veel mensen is dit namelijk de eerste dag van de werkweek. De vakanties zijn achter de rug, de feestdagen zijn voorbij, die goede voornemens gaan niet zo goed, het is lang donker en de (zomer)vakanties lijken ver weg. Alle ingrediënten om van die derde maandag een extra grauwe dag te maken.

Toch gaat het helemaal niet zo slecht op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers slagen erin om hun werknemers tevreden en betrokken te houden. Het onderzoek toont aan dat zo’n 65 procent van alle ondervraagde werknemers wekelijks met plezier aan het werk is. Voor iets minder dan de helft van de Europese respondenten (43 procent) strekt dit zich uit tot meerdere keren per week – of zelfs dagelijks.

In Nederland ligt dit cijfer beduidend hoger: 79 procent geeft aan wekelijks met plezier te werken. En volgens Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx, heeft slechts 2,4 procent van de Europese werknemers geen plezier op het werk. "De frequentie varieert natuurlijk, maar voor het merendeel van de werknemers is hun werk nog steeds plezierig. Een mooie constatering die aangeeft dat veel werkgevers hun mensen een uitdagende en afwisselende baan bieden in de juiste werkomgeving."



Passie, trots en nut

Werknemers willen dat hun werk leuk, maar ook zinvol is. Meer dan twee op de drie Europeanen (68 procent) vindt zijn of haar werk zinvol. In Nederland ervaart ruim een kwart (26,7 procent) zijn of haar baan als zinvol.

Passie en trots zijn ook interessante emoties die een uitstekende graadmeter zijn voor de mate van tevredenheid die werknemers ervaren in hun werk. Hetzelfde percentage Europeanen (68 procent) is wekelijks trots op hun baan. Dit aantal ligt in alle landen boven de 60 procent. Ook hier scoort Nederland wederom het beste met 77 procent. Daarna volgen België (68 procent), het VK (66 procent), Duitsland (61 procent) en Frankrijk (60 procent). "Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is wekelijks trots op het werk dat ze leveren. Dit laat tegelijkertijd een grote toewijding vanuit Nederlandse werknemers zien", licht Geerts toe.



Mentale en fysieke belasting

Omgekeerd ervaart meer dan een op de drie Europese werknemers minstens één keer per week te veel mentale stress op hun werk. Bij bijna een op de vijf werknemers komt dit zelfs meerdere keren per werkweek voor. Dit percentage is met 41 procent het hoogste op de Belgische arbeidsmarkt. Het VK (36 procent), Duitsland (35 procent), Frankrijk (34 procent) en Nederland (31 procent) schommelen allemaal rond het Europese gemiddelde. In Frankrijk ervaren ongeveer drie op de tienwerknemers veel fysieke belasting op het werk. In het VK ligt dit aantal iets lager met 28 procent, gevolgd door België (27 procent), Duitsland (22 procent) en Nederland (22 procent).

"Hoewel de meeste onderzoeksresultaten aanleiding geven tot voorzichtig optimisme over de arbeidstevredenheid van Europese werknemers, mogen we niet uit het oog verliezen dat mensen hun werk zwaar en stressvol vinden. Vooral in de huidige context moet het welzijn van werknemers hoog op de agenda staan. Uit onze eerdere onderzoeken is al gebleken dat dit één van de grootste uitdagingen wordt waar HR-managers de komende jaren voor staan," besluit Geerts.



