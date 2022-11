 HR-professionals staan niet achter huidige wet- en regelgeving

80 procent wil recht op onbereikbaar zijn buiten kantoortijden wettelijk vastleggen - HR-professionals zijn het met veel wetten en regels binnen hun vakgebied niet eens. Neem bijvoorbeeld het feit dat Nederlanders niet het recht hebben om buiten kantoortijden onbereikbaar te zijn. Tachtig procent van de HR-professionals zou dit recht wel graag in de wet terug zien komen. Daarnaast vindt bijna driekwart (74 procent) dat loongerelateerde uitkeringen elk jaar mee zouden moeten stijgen met het minimumloon, en niet alleen in 2023.



Dit komt naar voren uit de Wet- en Regelupdate van Visma | YouServe waarin ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals naar hun mening over actuele HR-gerelateerde vraagstukken is gevraagd.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 72 procent van mening is dat de kilometervergoeding dit jaar direct onbelast verhoogd had moeten worden, en niet pas vanaf 2023. Ook vindt 69 procent dat het wettelijk verplicht zou moeten zijn voor bedrijven om een vertrouwenspersoon te hebben.



HR-professional niet up-to-date

Naast het feit dat HR-professionals vaak niet achter wet- en regelgeving binnen hun vakgebied staan, blijkt ook uit het onderzoek dat veel van de actuele HR-regelingen überhaupt niet bekend zijn onder HR-professionals. Zo dacht 85 procent dat het hierboven genoemde recht om buiten kantoortijden onbereikbaar te zijn, wel in onze wet staat beschreven. Ook dacht 68 procent dat de loongerelateerde uitkeringen elk jaar meestijgen met het minimumloon. HR-professionals hadden daarnaast een ander beeld van de vertrouwenspersoon regeling. Zeventig procent dacht dat dit verplicht was. Gelukkig wist wel bijna een meerderheid te vertellen dat de belastingvrije kilometerheffing naar 0,21 cent gaat.

"Het is bijzonder om te zien dat er een ‘mismatch’ is tussen de HR-professional en het toepassen van de wetten en regels die er gelden," zegt Simon Kornblum, director bij Visma | YouServe. De wet- en regelgeving op het gebied van HR en payroll wordt steeds complexer en steeds meer iets waar HR-afdelingen in ontzorgd willen worden. Wij zien dan ook dat onze klanten de uitvoering van deze zaken steeds vaker uitbesteden. Op deze manier heeft HR meer tijd voor de meest belangrijke kerntaken, waaronder het werken aan voldoende aanwas van nieuw talent en employee development programma’s."