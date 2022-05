 HR-beslisser is overtuigd van meerwaarde mobiele applicatie voor HR-processen

Vooral verlof en verzuim, inzicht in salarisstroken en declaraties worden in mobiele app aangeboden - Bijna de helft (48 procent) van de HR-beslissers is overtuigd van de meerwaarde van de inzet van een mobiele applicatie voor HR-processen. Op dit moment worden vooral verlof en verzuim (38 procent), inzicht in salarisstroken (35 procent) en declaraties (30 procent) aangeboden in een mobiele applicatie. Dit komt naar voren in het onderzoek van myBrand, onder 512 HR-beslissers.



Voor het onderzoek werd de kijk van HR-beslissers op ontwikkelingen en trends binnen het HR-vak in kaart gebracht.



Mobiele applicaties vooral voor de grote spelers

Zeven op die tien HR-beslissers maakt gebruik van een mobiele app voor HR-processen. Hierbij gaat het met name om grote organisaties. Toch maakt 23 procent van de organisaties met meer dan 2500 medewerkers nog geen gebruik van een mobiele applicatie voor HR-werkzaamheden. Bij organisaties met 500 tot 1000 medewerkers en 1000 tot 2500 medewerkers maakt respectievelijk veertien en achttien procent nog geen gebruik van een mobiele applicatie.

Jeroen de Bruijn, HR Expert bij myBrand: "Ons onderzoek toont aan dat HR-beslissers de inzet van een mobiele applicatie voor HR-werkzaamheden omarmen. Met een mobiele applicatie kan je administratieve werkzaamheden automatiseren. Dit bespaart kostbare tijd en creëert ruimte voor andere werkzaamheden als het coachen van werknemers. De inzet van een mobiele applicatie heeft dan ook impact op het takenpakket van HR: met meer tijd kan HR een meer strategische rol binnen de organisatie innemen."



Meer weten over trends op het vlak van mobiele HR-applicaties? Of nieuwsgierig naar andere ontdekkingen? Duik de diepte in en download het volledige rapport hier.