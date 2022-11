 Organisaties willen SD-WAN, maar laten kansen liggen

Onderzoek toont de SD-WAN en beveiligingsuitdagingen van 650 ICT-besluitvormers in 14 landen in Europa en de V.S. - Meer dan 95 procent van de organisaties heeft softwaregedefinieerde wide area networks (SD-WAN’s) ingezet of zijn van plan dit in de komende 24 maanden te doen, maar bijna de helft (42 procent) heeft geen beveiliging geïntegreerd in SD-WAN. Dit blijkt uit een IDC-onderzoek van GTT Communications, Inc..



Bedrijven stuitten op verschillende uitdagingen wanneer ze zelf SD-WAN implementeren. Ze hebben onder andere problemen met het inhuren en behouden van bekwame medewerkers, het bijhouden van technologische ontwikkelingen en hebben er moeite mee om over gunstige voorwaarden te onderhandelen met technologieleveranciers.



Complexere SD-WAN implementatie

"Nu SD-WAN uit opstartfase is en op grote schaal wordt toegepast, is de complexiteit van implementaties toegenomen. Hierdoor worden bedrijven op meerdere fronten uitgedaagd; en dan kan het voorkomen dat kansen onbenut blijven," aldus James Eibisch, Research Director, European Infrastructure and Telecoms bijI DC. "Bedrijven zijn steeds afhankelijker van de middelen en expertise van een managed service provider die ervoor zorgt dat SD-WAN zo wordt ingezet dat het in werking is om bij te dragen aan het behalen van doelstellingen van hun organisatie. Beveiligingsmethoden, zoals Secure Access Service Edge (SASE) – die de voordelen van SD-WAN combineren met zero trust netwerktoegang en contentfilters – zijn goed uitgerust om de volgende fase van SD-WAN-verbeteringen aan te kunnen. Zeker nu bedrijven het cloud IT-model en een hybride personeelsbestand mogelijk willen blijven maken."

Uit het onderzoek bleek ook dat meer dan 80 procent van de respondenten wereldwijd SASE tot prioriteit heeft gemaakt. Hiervan heeft 39 procent de voordelen ervan erkend en integreert 42 procent het in bedrijfsprocessen. Slechts negentien procent van de respondenten wereldwijd gaf aan SASE niet als een prioriteit te beschouwen.



Voordelen SD-WAN niet altijd benut

Ondanks dat wereldwijd de waarde van de integratie van beveiliging en SD-WAN wel wordt erkend, bleek uit het onderzoek dat veel bedrijven deze voordelen niet optimaal benutten. In de VS gaf 45 procent van de respondenten aan dat zij ofwel geen beveiliging hebben geïntegreerd met SD-WAN, ofwel helemaal geen specifieke SD-WAN-beveiliging hebben. In sommige landen, zoals Zwitserland en Frankrijk was dat de helft (50 procent). Deze trend klinkt door in bepaalde sectoren, zoals productie (47 procent), detailhandel (46 procent), gezondheidszorg (47 procent) en transport (49 procent). Financiële (32 procent) en zakelijke dienstverlening (34 procent) vormden een uitzondering, waar minder respondenten aangaven geen SD-WAN beveiliging te hebben. Toch verwachten zeven van de tien respondenten wereldwijd (71 procent) dat zij het komende jaar geïntegreerde beveiliging zullen gebruiken.



Doe-het-zelf-aanpak brengt uitdagingen

"Dit IDC-onderzoek laat de kritieke rol zien van deskundige ondersteuning voor bedrijven die SD-WAN willen inzetten. Ervaren managed services providers kunnen helpen bij de integratie van technologie, connectiviteit en beveiliging, en tegelijkertijd de kosten en toegenomen complexiteit beheren", aldus Lisa Brown, CMO bij GTT. "Het onderzoek toont aan dat een doe-het-zelf-aanpak van SD-WAN een aantal uitdagingen met zich meebrengt die kunnen worden aangepakt door nauw samen te werken met een managed services provider."

Respondenten die voor SD-WAN een managed service aanbieder kozen, gaven aan dat de voornaamste reden was om de dagelijkse beheertaken uit te besteden. Bij het voordeel van een managed services provider gaf 36 procent van de respondenten als antwoord helpdeskondersteuning in lokale talen, gevolgd door 35 procent die zichtbaarheid, inzicht en controle zonder de noodzaak van technologiecertificering als voordeel noemde. Daarnaast noemde 34 procent van de respondenten het gemak van configuratiebeheer, de mogelijkheid om technologie-upgrades te beheren, te onderhouden en te vergemakkelijken, en een betere bescherming tegen beveiligingsrisico’s als voordeel.



* Het onderzoek van GTT is uitgevoerd in samenwerking met IDC onder 650 Amerikaanse en Europese bedrijven – met een omzet van meer dan 200 miljoen euro en actief in ten minste twee landen. Download hier de volledige IDC-whitepaper.