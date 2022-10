 70 procent bedrijven zegt dat netwerk bedrijfsgroei vertraagt

De drie belangrijkste oorzaken die modernisering bedrijfsnetwerk stimuleren: cybersecurity, cloudnative platforms en de hybride werkplek - NTT Ltd. lanceert het 2022 Global Network Report, waaruit blijkt dat 70 procent van de CEO's van mening is dat het volwassenheidsniveau van hun netwerk een negatieve invloed heeft op de prestaties van hun organisatie. Terwijl we steeds vaker hybride, gedistribueerde werkomgevingen met meerdere verbonden apparaten in bedrijven zien, zegt slechts twee op de vijf bedrijven zeer tevreden te zijn met hun huidige netwerkmogelijkheden ondanks de investeringen.



Dit heeft geleid tot een nieuwe fase van netwerkmodernisering, waarbij de meerderheid van de leidinggevenden erop vertrouwt dat het netwerk bedrijfsgroei mogelijk maakt (>90 procent) en kunstmatige intelligentie (AIOps) ondersteunt (91 procent).



Hybride omgevingen veilig houden

Nu gedistribueerde hybride werkmodellen veel meer mogelijkheden voor kwaadwillenden bieden, is netwerkbeveiliging een belangrijk onderdeel geworden van de netwerkarchitectuur. Dit heeft organisaties gestimuleerd om over te stappen op meer gecentraliseerde cloudgebaseerde beveiligingsoplossingen en een managed endpoint beveiligingsmodel. Tegelijkertijd kiezen ze ervoor hun investeringen in netwerkbeveiliging te verhogen. De meeste marktleiders geloven dat nieuwe cyberdreigingen zullen leiden tot hogere eisen voor de beveiliging van hun bedrijfsnetwerk, waardoor een betere toegangscontrole en inspectie nodig zijn (93 procent).



De transformatie naar network as a service-modellen

Respondenten vinden dat de beveiliging, modernisering en toegang tot een volledig dienstenpakket van hun provider een grotere zorg dan de kosten van moderniseren van het netwerk. Voor het beheer van het netwerk geeft meer dan 90 procent van de Senior Executives de voorkeur aan het Network-as-a-Service model, waarbij zij de flexibiliteit om op en af te schalen als belangrijkste voordeel noemen. Daarnaast maakt de complexiteit van de implementatie van effectieve AIOps- en automatiseringsoplossingen, die de lopende netwerkactiviteiten vereenvoudigen, maar initieel complex zijn om te configureren, het Netwerk-as-Service model aantrekkelijker.

"De investeringen in het netwerk zijn sterk toegenomen en de resultaten van dit onderzoek tonen aan dat veel organisaties zich richten op belangrijke partners en managed service oplossingen om aan hun eisen te voldoen. Dit is vooral om de veiligheid te bevorderen en toegang te krijgen tot vaardigheden die zowel de capaciteit kunnen optimaliseren als op innovatie gebaseerde vooruitgang kunnen versnellen." zegt Amit Dhingra, Executive Vice President bij NTT Ltd. Network Services.



Modernisering netwerkdiensten

Dhingra concludeert: "We zitten midden in een fase van modernisering van netwerkdiensten, veel van de oplossingen die nu gebruikt worden door de minderheid, zullen binnen twee jaar standaard voor organisaties worden. Organisaties moeten hun aandacht richten op een network as a service-model. Bedrijven moeten bij de keuze van een netwerkdienstverlener rekening houden met beveiliging, expertiseniveau, schaalbaarheid, private 5G en Software Defined Networking. Op de lange termijn zullen blockchain, verdere AI en automatisering, AR en VR, quantum networking, 6G en photonic computing van invloed zijn hoe netwerken worden opgeleverd. "

Chris Barnard, Vice President bij International Data Corporation (IDC) voegt toe: "Naarmate nieuwe manieren van werken de digitale transformatie stimuleren, zijn goed presterende ondernemingen zich bewust van de toegevoegde waarde van investeringen in strategische technologieën, zoals core bedrijfsnetwerken, 5G, edge, kunstmatige intelligentie. Om de netwerkvereisten van nieuwe digitale diensten en toepassingen te ondersteunen, moderniseren organisaties hun bedrijfsnetwerken, waardoor de netwerken efficiënter kunnen worden gebruikt en beheerd. Dit ondersteunt de organisatie. Ondernemingen die niet hebben geïnvesteerd, lopen het risico hun groeimogelijkheden negatief te beïnvloeden. Aangezien het netwerk een fundamentele rol speelt in digitale transformatiestrategieën en processen in relatie tot werken op afstand, kunnen we meer upgrades van bedrijfsnetwerken verwachten naarmate technologieën zoals AI en beveiliging worden toegepast in de reguliere bedrijfsnetwerken. Hoewel het complex kan lijken, kunnen serviceproviders flexibele leveringsopties overwegen die de bedrijfsvoering ondersteunen."