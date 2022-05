 Vraag naar netwerkmanagers blijft heel groot

Netwerkmanager heeft specifieke kennis nodig - Veel Nederlandse ondernemingen zijn op zoek naar netwerkmanagers. Het probleem is dat men niet zomaar een netwerkmanager wordt, want het is allesbehalve een startfunctie. Dat geeft ook Mark Conijn aan. Conijn is netwerkmanager en is tegenwoordig aan de slag bij UTP Kabel. Hij heeft het over deze functie en legt uit hoe iemand een netwerkmanager kan worden.



Een netwerkmanager is degene die de leiding heeft over een team van netwerkbeheerders. In principe zijn het deze netwerkbeheerders die er op technisch gebied voor moeten zorgen dat het netwerk operationeel blijft, maar in de praktijk draagt de netwerkmanager wel de eindverantwoordelijkheid," geeft Conijn aan.



Heel specifieke kennis is echt wel nodig

De rol van een netwerkmanager is volgens Conijn niet zo eenvoudig: "Het probleem is dat netwerkbeheerders over het algemeen heel autonoom opereren, waardoor het managen van de activiteiten niet zo vlot verloopt als wat klassieke managers gewend zijn. Tegelijkertijd is het takenpakket van een netwerkmanager heel ruim. Het omvat namelijk niet alleen het operationeel houden en onderhouden van een netwerk of meerdere netwerken, maar ook het voortdurend implementeren van verbeteringen. Daarbij dient de netwerkmanager over heel wat technische kennis te beschikken en moet hij bereid zijn om non-stop bij te leren, terwijl hij zijn kennis ook nog eens moet kunnen overbrengen."

Het belang van een goede doorstroom en een uitstekende kennis van netwerkbeheer wordt volgens Conijn door diverse onderzoeken onderschreven: "In het verleden heeft men onderzoek verricht naar de activiteiten van netwerkmanagers. Op basis van observaties en zelfevaluaties ging men na waaraan netwerkmanagers de meeste tijd besteden. Daaruit blijkt dat slechts 40 procent van de tijd naar traditionele managementtaken gaat. De overige 60 procent gaat naar heel specifieke taken, waarvoor al even specifieke kennis noodzakelijk is."



Geen startfunctie, vooral een doorstroombaan

"Omdat een netwerkmanager over heel wat bijzondere kennis moet beschikken, is het niet zo eenvoudig om een netwerkmanager te worden. Het is met andere woorden geen startfunctie. Vooral netwerkbeheerders met veel ervaring en uitgesproken managementcompetenties komen in aanmerking. Sommige mensen hebben hier een natuurlijke aanleg voor, maar het is ook mogelijk om managementtrainingen te volgen. Over het algemeen is het volgen van dergelijke trainingen aan te raden. Hetzelfde geldt ook voor het volgen van communicatietrainingen. Op andere punten, bijvoorbeeld het in staat zijn om abstracte zaken te doorgronden, scoren netwerkbeheerders vaak al heel goed. Dat helpt bij het opnemen van steeds meer managementtaken," gaat Conijn verder.



Mooi salaris, maar grote verschillen

Ten slotte heeft Conijn het over het salaris en de uitstekende arbeidsvoorwaarden: "In de IT-branche is men naarstig op zoek naar specialisten. Dat zorgt ervoor dat een ervaren netwerkmanager het niet bepaald moeilijk heeft om een baan te vinden. Veel van deze managers rekenen ook op extra voordelen, zoals een goede pensioenregeling en extra vrije dagen. Wat het salaris betreft, zit het volgens de Nationale Beroepengids eveneens heel goed. Men heeft het over een brutosalaris van 2180 tot 7160 euro, afhankelijk van onder meer de werkervaring en de aard van de functie."