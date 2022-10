 Bedrijven besteden jaarlijks miljoenen aan PowerPoint

PowerPoint meest gebruikte tool sinds 1987 - Nederlandse bedrijven investeerden in de afgelopen vijf jaar ten minste twaalf miljoen euro in het extern laten ontwikkelen van professionele PowerPointpresentaties, zo blijkt uit onderzoek . Waar de populaire presentatietool voorheen voornamelijk als visueel hulpmiddel gebruikt werd, zetten bedrijven het tegenwoordig steeds vaker in als een waar sales- en marketinginstrument.



Van scholen tot kantoren en van bijeenkomsten tot events: al sinds 1987 zet men PowerPoint breed in om een boodschap kracht bij te zetten. Vooral in het bedrijfsleven is deze tool razend populair. Uit onderzoek blijkt dat 68 procent van de kantoormedewerkers gebruikmaakt van PowerPoint. De gemiddelde tijd die zo’n medewerker met deze tool werkt, is maar liefst twintig uur per maand (Made in Office, 2014).



Een PowerPoint als marketinginstrument

Waar de populariteit van de tool in al die jaren onveranderd bleef, vond er wél een ontwikkeling plaats rondom de functie ervan. Een PowerPoint is tegenwoordig veel meer dan het bij elkaar voegen van wat tekst en afbeeldingen. Bedrijven zetten het in als een waar marketinginstrument. Een PowerPoint met een professionele uitstraling en heldere communicatie, die daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van commerciële doelen: dat is wat bedrijven tegenwoordig willen.



PowerPoint laten maken door experts

Precies dát is de reden dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen om te investeren in het extern laten ontwikkelen van een professionele PowerPointpresentatie. Uit onderzoek van PowerPointontwikkelaar PPT Solutions (2022) blijkt dat Nederlandse bedrijven in de afgelopen vijf jaar ten minste 12 miljoen euro hieraan besteedden. Dat komt neer op miljoenen euro’s per jaar.



De kwaliteiten van een PowerPointspecialist

Wat kan zo’n PowerPointdesigner dan precies, wat een bedrijf niet zelf kan? PowerPointontwikkelaar PPT Solutions zegt hierover: "Er is zo ontzettend veel mogelijk in PowerPoint, maar het is juist een kunst om hier op een creatieve en vooral effectieve manier mee om te gaan." PowerPointspecialisten weten deze tool zó in te zetten, dat een boodschap op de meest succesvolle, inspirerende en effectieve manier wordt overgebracht.