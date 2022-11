 Wildgroei aan cryptovaluta zorgt ervoor dat bedrijven dit betaalmiddel weren

Helft bedrijven heeft nog te weinig kennis om met cryptovaluta te kunnen werken - 38 procent van de Nederlandse bedrijven wil zich niet in het zakelijk gebruik van cryptovaluta verdiepen, omdat zij momenteel een wildgroei aan cryptomunteenheden zien. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Onguard onder ruim 580 financieel verantwoordelijken en ondernemers. Privé is er al wel meer animo voor cryptovaluta. Bijna de helft van de financieel verantwoordelijken (47 procent) heeft op privégebied ervaring met cryptovaluta.



Het instorten van de cryptomarkt heeft er ook voor gezorgd dat bedrijven niet zo happig zijn op dit nieuwe betaalmiddel. 21 procent van de bedrijven geeft aan hierdoor huiveriger te zijn geworden om met cryptovaluta te gaan werken. Opvallend is dat dit vooral wordt aangegeven door financieel verantwoordelijken die privé wel gebruikmaken van cryptovaluta en dus weten hoe het werkt (29 procent tegenover 15 procent die het niet gebruikt).



Nog te weinig kennis

Het is überhaupt nog maar de vraag of het Nederlandse bedrijfsleven klaar is voor de adoptie van cryptovaluta. Zo geeft de helft (51 procent) aan dat er op dit moment te weinig kennis in de organisatie is om gebruik te maken van deze digitale munteenheid. Maar wie maakt binnen bedrijven dan de call of cryptovaluta aan de balans mag worden toegevoegd? Een derde (35 procent) vindt dat het aan de financieel directeur of eindverantwoordelijke is om de valuta binnen de organisatie te introduceren.

Adriaan Kom, Managing Director bij Visma | Onguard: "We snappen dat finance professionals momenteel nog huiverig tegenover cryptovaluta staan. Er komen namelijk veel verhalen naar buiten over fraude en cowboys op de markt. Toch wil ik bedrijven aanmoedigen om zich meer in de cryptovaluta te verdiepen, omdat het ook veel voordelen kan bieden. Pas wanneer een finance professional zich er goed in heeft verdiept, kan men echt een afweging maken of dit een goede stap is voor de organisatie. Het is daarbij verstandig om mensen die privé gebruikmaken van de valuta aan te haken. Dit zijn degenen met een natuurlijke interesse voor deze innovatie en zij hebben al de nodige kennis in huis. Uit het onderzoek blijkt dat dit een aanzienlijke groep is. Kijk dan ook samen met hen wat de cryptovaluta voor jouw organisatie kan betekenen."