 Zes tips voor meer werkgeluk en vitaliteit in 2023

Pas kantoor aan, maak schulden bespreekbaar en verbeter relatie met manager - Bedrijven hebben steeds meer moeite om talent aan te trekken. Door het werkgeluk van werknemers te verbeteren, dringen ze verloop terug en worden ze een aantrekkelijkere werkgever. Om bedrijven daarmee te helpen, deelt Liselot Muijser, commercieel manager van Workplace Giving, zes tips om het werkgeluk en de vitaliteit van werknemers komend jaar te verbeteren.



"Werknemers hebben de banen voor het uitkiezen en zijn dus kritischer dan ooit. Op sites als Glassdoor lezen ze anonieme bedrijfsreviews en zien zo in een oogopslag of een werkgever tijd en energie steekt in werkgeluk en vitaliteit. Wie huidige werknemers wil behouden en kans wil maken in de war for talent, zorgt ervoor dat zijn werknemers gelukkig zijn. Deze zes tips helpen managers, HR en directie daarmee op weg," aldus Liselot Muijser van Workplace Giving, een bedrijf dat programma’s aanbiedt voor vitaliteitsbeleid.



Geef het goede voorbeeld

Bedrijven verlangen van werknemers dat ze aan de bel trekken als ze zich niet meer uitgedaagd, gelukkig of gewaardeerd voelen. Dat gebeurt alleen als HR, management en directie zich ook kwetsbaar durven op te stellen. Geef het goede voorbeeld, hoe lastig het soms ook kan zijn om transparant te zijn.



Quiet Quitting? Beloon en bied perspectief

Quiet quitting is de trend dat werknemers het minimale doen op het werk. Dat komt onder meer doordat werknemers te weinig waardering krijgen voor het werk dat ze doen. Herken de inzet van werknemers en bied ze perspectief op opleidingskansen of doorgroeimogelijkheden. Zorg dat ze voldoende binding voelen met de organisatie, bijvoorbeeld door interne events te organiseren.



Update het kantoor naar post-covid

Als er één ding is waar niemand meer aan twijfelt, dan is het wel dat we sinds de lockdowns vaker thuiswerken. Update het kantoor naar de post-covid-realiteit. Maak de werkplek een ruimte voor ontmoeting en verbinding, in plaats van een plek waar alleen maar productie gedraaid wordt.



Maak financiële problemen bespreekbaar

De inflatie stijgt, energieprijzen gaan door het dak en dus holt de koopkracht van werknemers achteruit. Doorbreek het taboe en maak financiële problemen bespreekbaar, want 80 procent van de bedrijven heeft werknemers met schulden in dienst. Schulden zorgen voor stress, wat geluk en vitaliteit in de weg staat.



Verbeter relatie tussen managers en werknemers

75 procent van het werkgeluk van werknemers hangt af van de relatie met hun leidinggevende. Zorg ervoor dat leidinggevenden moeite doen om ‘de mens achter de collega’ te leren kennen. Zo ontstaat er ruimte voor begrip – en daarmee voor een betere relatie tussen werknemer en manager.



Doe alsof werkregels vandaag ingevoerd worden

Inmiddels verbazen we ons over werkgewoontes uit de 20e eeuw, zoals hoe weinig ruimte er was om thuis te werken of de 9-to-5-cultuur. Over welke werkgewoontes van nu zouden we ons in de toekomst verbazen? Vraag je af welke regels op de werkplek op weerstand zouden rekenen, als ze nu ingevoerd zouden worden. Zo ontdek je of het tijd is voor andere afspraken.