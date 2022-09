 Week van het Werkgeluk in een extreem krappe arbeidsmarkt

Steeds meer werkenden zijn op zoek naar een andere werk-leven balans - De laatste week van september is uitgeroepen tot ‘Week van het Werkgeluk’ om internationaal aandacht te vragen voor werkgeluk. In de extreem krappe arbeidsmarkt waarin alle beroepsgroepen kampen met personeelstekort komt werkgeluk onder druk door hoog verzuim, stress en verloop. Verschillende experts delen hun kijk hierop.



Florian Gendrault, oprichter van YourCampus, zegt: "We zien dat veel werkgevers worstelen met het voor langere tijd binden van werknemers aan hun bedrijf. Meer aandacht besteden aan hun werkgeluk kan daarbij hét verschil maken. Wij pleiten daarom voor een veel persoonlijker aanpak van compensatie waarbij werknemers zelf kunnen bepalen welke manieren van compensatie hun werkgeluk vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die erin slagen dit te bieden minder verloop zullen zien en gelukkige medewerkers zullen hebben die fysiek, mentaal en financieel gezond zijn."



Werkgeluk door verantwoordelijkheid

"Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in de huidige competitieve markt niet voldoende voor het aantrekken en behouden van talent. Kandidaten en medewerkers hechten steeds meer waarde aan de reputatie van een organisatie en het doel van hun inzet. Een ijzersterke Employer Value Proposition (EVP) is dus van belang. Mensen willen weten welke rol ze hebben in het grotere geheel. Door dit zichtbaar te maken vergroot je de betrokkenheid," zegt Michelle Huising, Head of Global HR bij Sana Commerce.

"Wij vinden het belangrijk dat we als organisatie ook waarde bieden aan onze medewerkers. Daarom hebben we veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een bijzondere bedrijfscultuur waarin alle meningen tellen en iedere medewerker medeverantwoordelijk is."



Aandacht voor gezondheid

Huising geeft aan dat ze niet gelooft in het scheiden van werk en privé: "Zeker nu we het hybride werken omarmen lopen die twee nog meer in elkaar over. Gezondheid hoort niet alleen in het privéleven van onze medewerkers. Eventuele problemen thuis worden meegenomen naar het werk en andersom. Daarom hebben wij gezondheid en welbevinden een vast onderdeel gemaakt binnen de organisatie. We behandelen daarin elke keer een ander topic en trekken bijvoorbeeld sprekers aan. Voor het topic mentale gezondheid werkten we ook met online psychologen in een aantal regio’s. Dit werd door de medewerkers heel erg gewaardeerd. Er werden onderling veel meer dingen gedeeld en het zette aan om kwetsbaar op te stellen, wat weer zorgde voor meer verbinding en begrip voor elkaar."

Ook bij Remote is er bewuste aandacht voor de gezondheid van medewerkers: "Elk kwartaal organiseren we een self-care dag. Iedereen bij Remote wordt aangemoedigd om die dag vrij te nemen en iets te doen waar ze van houden. Dit doen wij specifiek om bewustzijn te creëren over het belang van zelfzorg, bewustzijn over geestelijke gezondheid," zegt Karen Falenius, Director of International Growth, EMEA bij Remote.



Zelfstandigen

"Steeds meer werkenden zijn op zoek naar een andere werk-leven balans en kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Zelfstandig zijn beantwoord aan het verlangen naar autonomie en flexibiliteit, belangrijke pijlers voor werkgeluk. Via online werkplatformen krijgen zelfstandige professionals toegang tot meer kansen en mogelijkheden om hun vaardigheden in te zetten. Maar werkgeluk zit ook in het hebben van een plan b: wat doe je als het tegenzit? Sociale voorzieningen sluiten momenteel slecht aan op de nieuwe manier van werken. Een groot deel van de zelfstandige professionals werkt momenteel onder- of zelfs helemaal onverzekerd doordat het vinden en het afsluiten van een passende verzekering een complex proces is of de kosten simpelweg te hoog zijn. Wij vinden dat iedere zelfstandige toegang moet hebben tot een passende verzekering. Door verzekeringen te ontwikkelen voor alle freelancers en deze rechtstreeks te embedden in de platformen die zij gebruiken, kunnen we flexibel, zelfstandig werk op een duurzame, schaalbare en verantwoorde manier inrichten in de huidige samenleving en daarmee bijdragen aan meer werkgeluk," zegt Marijn Moerman, mede-oprichter en CEO van Alicia.