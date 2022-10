 Werkgeluk versus wifi-problemen: dit vindt Nederland (niet) prettig aan ‘remote working’ en ‘workactions'

Ook werken vanaf vakantiebestemming voor velen (47 procent) een vereiste arbeidsvoorwaarde - Met dit herfstweer lonkt een tripje naar de zon. Werken vanaf een vakantiebestemming is dan ook bij veel mensen in trek, blijkt uit onderzoek van neobank N26. Naast dat zeven op de tien werkende Nederlanders nog altijd regelmatig op afstand werkt, ziet de ruime meerderheid (70 procent) dit ook wel zitten vanuit het buitenland. Waarom is men eigenlijk zo dol op het zogeheten ‘remote working’? Wat zijn de nadelen die hierbij komen kijken?



En welke arbeidsvoorwaarden hebben tegenwoordig nog meer prioriteit? N26 zocht het uit.



Productiever en gelukkiger

De mogelijkheid tot werken buiten kantoor vindt driekwart van de Nederlanders een absolute must - uiteraard mits hun beroep zich hiervoor leent. Voor de ruime meerderheid (80 procent) is dit dan ook een vereiste als zij op zoek zouden gaan naar een nieuwe baan. Niet voor niets zijn velen ervan overtuigd dat remote werken van positieve invloed is op zijn of haar productiviteit (70 procent), werkgeluk (65 procent) én creativiteit (62 procent).

Voor het internationale N26, waar zo’n 1500 mensen met 83 verschillende nationaliteiten werken verspreid over tien kantoren, is werken in een ander land dan al heel normaal. Daarnaast doen alle collega’s wel eens aan remote werken: ongeveer een kwart werkt permanent vanuit een andere standplaats. Jérémie Rosselli, General Manager van N26 Frankrijk en Benelux: "Juist bedrijven in de tech- en neo-banksector kunnen de werkgrenzen opener maken. Het is onze kans om die te grijpen." De bank biedt haar werknemers dan ook een thuiswerkvergoeding van €900,- per jaar voor huishoudelijke benodigdheden en energieverbruik.



‘Workation’ in trek

Naast dat werkend Nederland dus graag af en toe thuis of in een koffietent mails wegtikt en telefoontjes pleegt, is werken vanaf een vakantiebestemming ook steeds meer in trek. Zo vindt bijna de helft (47 procent) het een pre dat ze in het buitenland mogen werken. Op dit moment staat echter de minderheid (40 procent) van de ondervraagden hun werkgever een dergelijke 'workation' toe. N26 biedt al haar werknemers daarentegen de mogelijkheid om een halfjaar in een ander kantoor in Europa te werken.



Remote-ergernissen

Toch is remote werken niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Veel collega’s zitten hier waarschijnlijk niet op te wachten: maar liefst 52 procent vindt het namelijk vervelend als zijn of haar collega’s niet fysiek aanwezig zijn op kantoor. Ook zouden veel mensen (73 procent) het persoonlijke contact met collega’s missen. Andere vaak genoemde ergernissen ten aanzien van werken op afstand zijn slechte wifi (36 procent), een oncomfortabele werkplek (34 procent) en snel afgeleid zijn (23 procent).