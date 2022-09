 Pakt de werknemer meer macht in 2023 ?

Historische stijging minimumloon, meer inkomenszekerheid, herziening concurrentiebeding en extra investering in opleiding - Ondanks de dreigende recessie hebben werknemers een steeds sterkere positie op de arbeidsmarkt door aanhoudende personeelstekorten. Dat zien we terug in de Troonrede dit jaar. Vanuit de overheid wordt de roep om betere arbeidsvoorwaarden luider, maar zien we ook aansporingen om werknemers meer en breder in te zetten.



Om directeuren en HR- en salarisprofessionals op weg te helpen bij deze vier initiatieven vanuit de overheid om zich voor te bereiden op nieuwe regelgeving in 2023. Stimuleren duurzame arbeidsrelatie

Het kabinet wil duurzame arbeidsrelaties stimuleren om werkenden meer werk- en inkomenszekerheid te bieden. Dit vertaalt zich door naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te bieden voor het invullen van structurele werkzaamheden. Andere contractvormen worden waar dat nodig is beter gereguleerd, zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. De overheid vindt het hierbij wel belangrijk dat werkgeverschap aantrekkelijk blijft: doet er zich een onverwachte situatie voor dan moet het als werkgever mogelijk blijven hier flexibel op te anticiperen. Historische verhoging minimumloon

De verhoging van het minimumloon is een unieke stap: voor het eerst sinds de invoering van het minimumloon in 1969 voert het kabinet een bijzondere verhoging door. Het minimumloon stijgt per 2023 met ruim tien procent. De verhoging van het minimumloon komt eerder en gaat verder dan aangekondigd in het coalitieakkoord. Het kabinet vindt de versnelling en verhoging nu passend vanwege de hoge inflatie. Dit betekent ook dat de AOW meestijgt met het minimumloon. Herzien concurrentiebeding

Zeker in tijden van krapte is een goede werking van de arbeidsmarkt noodzakelijk. Het afgelopen jaar bleek het concurrentiebeding zo breed dat het zorgde voor een verstoring van de arbeidsmobiliteit. Om ervoor te zorgen dat werknemers gemakkelijker door kunnen stromen wordt er daarom gewerkt een aan voorstel om het concurrentiebeding aan te passen. Het streven is om de Tweede Kamer hierover in 2023 te informeren. Aanvullend scholingsbudget lager opgeleiden

Het kabinet stelt meer scholingsbudget beschikbaar voor mensen die in eerste instantie minder onderwijs hebben gevolgd en daardoor een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Vanuit het coalitieakkoord is er 4 x € 125 miljoen (voor 2023 t/m 2026) extra beschikbaar voor meer scholing. Dit wordt toegevoegd aan de STAP-regeling. Per 2023 zal het eerste deel van de aanvullende middelen beschikbaar komen voor mensen die maximaal een diploma op MBO-niveau hebben.

Arbeidsmarktkrapte duidelijke prioriteit

"We zien in de initiatieven van Prinsjesdag dit jaar duidelijk terug dat het kabinet de krapte op de arbeidsmarkt serieus neemt. Dit leidt enerzijds tot het aansporen van werknemers om meer uren te gaan werken en door te leren, en anderzijds tot het aansporen van werkgevers om hun voorwaarden onder de loep te nemen en kijken waar er verbetering mogelijk is. We weten dat dit voor HR- en salarisprofessionals ook uitdagingen kan brengen. Daarom zien we het als onze plicht om hen te helpen met nieuwe regelgeving in 2023 en willen we hen zoveel mogelijk ontzorgen bij het stroomlijnen en doorvoeren van beleid voor werkgevers én werknemers," aldus Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland.