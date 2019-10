 Dit kost het openbaar vervoer in 80 toeristensteden wereldwijd

Gemiddelde OV-rit wereldwijd kost nog geen twee euro - Er bestaan wereldwijd grote verschillen in de kosten van een ritje met het openbaar vervoer. Dit verschil kan voor een enkele bus- of metrorit oplopen tot meer dan tien euro. Dit concludeert Taxi2Airport, dat bureauonderzoek deed naar de kosten van het openbaar vervoer in 80 toeristensteden in 53 landen.



Taxi2Airport combineerde eigen onderzoek met data van online database PriceofTravel. Binnen het onderzoek werd gekeken naar een enkele rit met het openbaar vervoer, waarbij de tarieven van zowel de kortste als de langste ritten werden verzameld.



Gemiddelde OV-rit wereldwijd nog geen twee euro

De bus, tram en metro zijn wereldwijd de meest voorkomende vervoersmiddelen in het openbaar vervoer. Van alle onderzochte toeristensteden kwam de bus in 35,8 procent van de steden voor. Ook de metro (19,8 procent) komt veel terug in toeristensteden. Op de derde plaats staan de tram en metro met beide een aandeel van zo’n 12,3 procent. Gemiddeld kost een enkele (korte) rit met een van deze vier vervoersmiddelen wereldwijd zo’n € 1,68.



Caïro en Buenos Aires goedkoopst

De goedkoopste ritten kunnen gemaakt worden in Caïro (Egypte) en Buenos Aires (Argentinië), waar een rit met het openbaar vervoer gemiddeld elf eurocent kost. In Venetië kost een enkel ritje met het openbaar vervoer daarentegen gemiddeld € 7,67 als u de waterbus neemt. In Kopenhagen bent u met het openbaar vervoer het duurst uit voor een enkeltje, die qua kosten kan oplopen tot € 13,90 per rit.



OV-kosten per continent

Een gemiddelde OV-rit in een van de onderzochte toeristensteden in Afrika kost je slechts € 0,28. De duurste rit in het openbaar vervoer kost u gemiddeld € 2,96 in Australië en Nieuw Zeeland. In Zuid Amerika en Azië betaalt u respectievelijk € 0,75 en € 1,37 per rit naar uw bestemming. Een gemiddelde rit naar uw bestemming in Europa kost tot slot € 2,74

Bent u van plan meerdere Europese steden te bezoeken? Dan is een rit met het openbaar vervoer naar de bestemming het goedkoopste in Oost-Europa voor gemiddeld € 0,94, gevolgd door Zuid-Europa waar een gemiddelde rit € 2,14 kost. Een rit in het Noorden van Europa is het veruit het duurst met een gemiddeld bedrag van € 3,99. In West-Europa kost een rit tot slot gemiddeld € 2,51.