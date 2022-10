 Waarom een goede werknemerservaring het fenomeen 'Quiet Quitting' kan tegengaan

Alle managers moeten verbinders zijn - Managers hebben de afgelopen twee jaar meer veranderingen in hun rol gezien dan in het afgelopen decennium. Tegenwoordig heeft hun rol een tweeledig doel: bedrijfsgroei stimuleren en investeren in de ervaring van hun werknemers. "Positieve werknemerservaringen zijn geen ‘nice to have’, maar een ‘must have’," aldus Michiel van Vlimmeren, SVP & General Manager Salesforce Nederland.



"Niet alleen omdat de banen voor het oprapen liggen in de huidige arbeidsmarkt en medewerkers morgen bij een concurrent aan de slag kunnen. Het belang van tevreden werknemers, wordt des te duidelijker gemaakt in het tijdperk van Quiet Quitting; een term die is bedacht om de terugtrekking van werknemers, gebrek aan betrokkenheid en een grotere hang naar een betere werk/privé-balans samen te vatten.

"Betrokken medewerkers betekent hogere productiviteit, betere retentie en tevreden klanten, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten," legt Van Vlimmeren uit. "Om dit te bereiken, moeten bedrijven begrijpen wie hun mensen zijn, wat ze nodig hebben en hoe ze aan die behoeften kunnen voldoen. Connectie, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden zijn kernwoorden in de post-corona aanpak."



Alle managers moeten verbinders zijn

Van Vlimmeren gaat verder: "Medewerkers snakken naar verbinding nadat ze door de pandemie niet bij elkaar zijn geweest, maar ze willen ook flexibel blijven in hoe ze werken. Managers hebben daarom een ​​unieke kans om de kloof tussen de behoeften van de werknemers en het werkgeversbeleid te overbruggen door werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele leven. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor een betere balans tussen werk en privéleven en loopbaangroei.

De eerste stap is erkennen dat werknemers unieke beperkingen hebben. Elk lid van een team heeft een andere thuisomgeving. Sommigen hebben kinderen. Sommigen niet. Sommige hebben een eigen kantoor aan huis. Sommigen vergaderen in een drukke keuken. Sommigen hebben misschien meer verantwoordelijkheden buiten het werk. Alle werknemers dwingen om op een bepaalde manier te werken of op bepaalde tijden op kantoor te zijn, kan leiden tot minder betrokkenheid en rancune bij de werknemers. We moeten ons nu concentreren op hoe we uitzonderlijke werknemerservaringen kunnen creëren, waar we ook zijn, en niet meer alleen focussen op waar iemand werkt. Door flexibel leiding te geven en werknemers keuzemogelijkheden te bieden, kunnen we de betrokkenheid vergroten, de productiviteit verhogen en een meer inclusief personeelsbestand opbouwen. Managers moeten worden erkend en gehoord als het belangrijkste verbindingspunt met het bedrijf voor veel werknemers en een kritische factor zijn wat betreft retentie en prestaties."



Technologie als aanjager van cultuur

We weten dat wanneer technologie goed geïntegreerd is in de cultuur van een organisatie, de betrokkenheid van medewerkers toeneemt en het verloop daalt. En hoewel we kunnen overleven - en gedijen - zonder kantoor, kunnen we niet ​​zonder de technologie waarop we vertrouwen voor ons werk. "Met de juiste samenwerkingstools kunnen we het dagelijkse werk efficiënter en leuker maken," legt Van Vlimmeren uit. "Het versnellen van verbindingen tussen teams, regio's en tijdzones, het stroomlijnen van administratieve taken en het samenstellen en delen van documentatie met tijdbesparende automatiseringen zijn slechts enkele van de manieren waarop bedrijven productiviteit een boost kunnen geven, vanaf welke locatie dan ook.

Net zoals de meeste klanten zeggen dat de ervaringen die ze hebben met een organisatie net zo belangrijk zijn als de producten en diensten die ze leveren, zoeken ook werknemers naar ervaringen waar de mens centraal sta,at. Te midden van een steeds grotere kloof in digitale vaardigheden en 'Great Resignation'-trends, moeten bedrijven, om te blijven evolueren en hun digitale hoofdkantoor te verbeteren, ervoor zorgen dat ze investeren in technologie en de juiste IT-professionals aantrekken. Om rollen te vervullen, moeten IT-leiders kijken naar bredere, bedrijfsbrede procesverbeteringen door middel van automatisering, die innovatie bevorderen, gebruikerservaringen verbeteren en efficiënte groei stimuleren."



Werknemerservaring is geen kant- en klare oplossing

Van Vlimmeren gaat verder: "Flexibiliteit en samenwerking worden steeds belangrijker voor het stimuleren van betrokkenheid en retentie. Toch laat de trend van ‘quiet quitting’ zien dat de werknemerservaring niet in een keer op te lossen is. Bedrijven moeten voortdurend luisteren en zich aanpassen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften van hun mensen. Door de werknemerservaring persoonlijker en relevanter te maken, kunnen ze een lage betrokkenheid voorkomen en de productiviteit verhogen, wat direct ten goede komt aan de bedrijfsresultaten. Hoe eerder bedrijven dit herkennen en hun managers uitrusten met de vaardigheden en technologie die ze nodig hebben, hoe sneller ze de vruchten plukken."