 CIO heeft moeite om explosieve datagroei van alle cloudservices te managen

Veel ondervraagde CIO's signaleren dat hun teams vertrouwen op verschillende oplossingen - Dynatrace maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 1.303 CIO's en senior IT-managers van grote organisaties. Daaruit blijkt dat naarmate de transitie naar cloudarchitecturen versnelt, alle data die in zo’n omgevingen wordt gegenereerd niet meer te analyseren is met de bestaande oplossingen voor data analyses.



Veel ondervraagde CIO's signaleren dat hun teams vertrouwen op verschillende oplossingen voor monitoring en data-analyses om het benodigde inzicht en de beveiliging te waarborgen. Daardoor wordt het een steeds grotere uitdaging om snel antwoorden te krijgen en de digitale transformatie vooruit te helpen.



Samenvatting onderzoeksresultaten:

71 procent van de ondervraagde CIO's zegt dat de explosieve datagroei door alle cloudservices het menselijk vermogen te boven gaat om te managen.

Ruim driekwart (77 procent) van de CIO's zegt dat hun IT-omgeving elke minuut of sneller verandert.

CIO's zeggen dat hun teams gemiddeld tien monitoringtools gebruiken en dat ze daarmee slechts 9 procent van hun omgeving kunnen observeren.

59 procent van de CIO's zegt dat ze zonder een meer geautomatiseerde aanpak van de IT-activiteiten snel overbelast kunnen raken door de toenemende complexiteit van hun technische omgeving.

64 procent van de CIO's zegt dat ze moeilijker voldoende bekwame IT-ops en DevOps-professionals kunnen vinden en behouden om hun cloudomgevingen te managen en te onderhouden.

45 procent van de CIO's zegt dat het te duur is om de enorme hoeveelheid data voor het benodigde inzicht en de beveiliging te managen met behulp van bestaande analyseoplossingen, zodat ze alleen de meest kritische data bewaren.

Gemiddeld bewaren organisaties maar tien procent van alle monitoringdata voor query's en analyses.

63 procent van de CIO's zegt dat de kosten en vertragingen door herindexering en rehydratatie het een uitdaging maken om waarde te halen uit de toenemende hoeveelheid data die ze vastleggen.

43 procent van de CIO's zegt dat de huidige aanpak voor de registratie en opslag van monitoringdata hun toekomstige behoeften niet kunnen ondersteunen.

93 procent van de CIO's zegt dat AIOps en automatisering belangrijker worden om het tekort aan ervaren IT-, ontwikkelings- en securityprofessionals te verminderen en het risico te verkleinen dat teams opgebrand raken door de complexiteit van moderne cloud- en ontwikkelomgevingen. Doelen voor digitale transformatie

"Multicloud en cloud-native architecturen zijn van cruciaal belang om organisaties te helpen hun doelen voor digitale transformatie te realiseren," zegt Bernd Greifeneder, oprichter en Chief Technology Officer bij Dynatrace. "Hoewel organisaties profiteren van de flexibiliteit en schaalbaarheid die deze moderne technologieën met zich meebrengen, is de explosie van monitoring- en securitydata die ze produceren steeds moeilijker te beheren en te analyseren. De tientallen bestaande tools die vaak worden gebruikt bewaren data in silo's, waardoor het moeilijk en duur is om inzichten te ontsluiten als organisaties daar behoefte aan hebben. Als gevolg hiervan hebben ze moeite om te voldoen aan de hoogste normen voor beveiliging en performance die voor digitale services nodig zijn."



Zee van data

"In een zee aan data zijn individuele gegevens vaak waardevoller als ze hun context behouden. Daarom investeren teams zoveel moeite om verschillende datastromen met elkaar in verband te brengen," vervolgt Greifeneder. "De huidige handmatige methoden zijn daarvoor echter te reactief en traag, waardoor ze belangrijke inzichten missen. De verantwoordelijke teams hebben dringend behoefte aan een nieuwe aanpak voor het analyseren en managen van monitoring- en securitydata. Automatisering en AI kunnen zo’n aanpak ondersteunen en helpen alle data te verenigen en de bijbehorende relaties intact te houden. Hierdoor kunnen organisaties de waarde van hun data en mensen maximaliseren, de tijd die wordt besteed aan handmatige taken reduceren en snellere, veiligere innovatie mogelijk maken."

Het rapport is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 1.303 CIO's en senior IT-professionals die betrokken zijn bij cloud- en IT-management in grote organisaties met meer dan 1.000 werknemers, uitgevoerd door Coleman Parkes in opdracht van Dynatrace. De steekproef omvatte 200 respondenten in de VS, 100 in Latijns-Amerika, 603 in Europa, 150 in het Midden-Oosten en 250 in Azië-Pacific.



Het rapport is via de volgende link gratis te downlaoden.