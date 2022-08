 Werknemer die moeilijk rondkomt, zoekt naar manieren om extra te werken

85 procent wil meer werken de komende maanden - Met de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen werknemers kritischer zijn welk werk ze accepteren. Uit recent onderzoek door Panelwizard onder 1.228 werkende achttien- 35 jarigen blijkt inderdaad dat 65 procent dit zo ervaart. Bijna driekwart denkt een betere onderhandelingspositie te hebben dankzij de krappe arbeidsmarkt. Goed nieuws, want studenten en professionals zijn van plan meer te gaan werken vanwege de stijgende kosten.



Met de naweeën van de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en als gevolg daarvan de stijgende inflatie, komen veel parttimers niet meer rond. Uit recent onderzoek onder 3.419 studenten en professionals in Duitsland en Nederland blijkt dat 85 procent daarom van plan is meer te werken de komende maanden.

"Het aantal mensen met een bijbaan is de afgelopen jaren gestaag gestegen, en opnieuw verwachten wij voor de komende maanden een aanzienlijke stijging. Prijzen blijven stijgen, en veel mensen hebben geen andere keuze dan meer te gaan werken," zegt arbeidsmarktdeskundige Frederik Fahning. Fahning is medeoprichter van job platform Zenjob, waar meer dan 40.000 studenten en professionals in 40 steden in Duitsland en Nederland nu flexibel en snel deeltijdse jobs boeken."



Sterke positie

Met de nijpende personeelstekorten in alle sectoren heerst er een typisch werknemersklimaat. 74 procent van de werkende 18-35 jarigen hebben het gevoel een betere onderhandelingspositie te hebben dankzij de krappe arbeidsmarkt. Iets meer mannen dan vrouwen (acht procent meer). Er wordt onderhandeld over salaris, maar ook over flexwerken.



Workations

Behoefte aan flexibiliteit en remote werken groeit bij Gen Z. Grote kans dat een deel van hen checkt of het werk te combineren is met vakantie. Tachtig procent van de studenten en 77 procent van de professionals kan zich voorstellen dat vakantie in het buitenland goed met werk te combineren is. Workation, online werken vanuit het buitenland, is een populaire manier het nuttige met het aangename te combineren. Bovendien liggen de uitgaven in sommige landen lager, waardoor er onderaan de streep meer overblijft. "Vooral de stijgende prijzen en de positieve trend in de richting van 'workations' zijn twee drijvende krachten achter de huidige ontwikkelingen," aldus Fritz Trott, CEO en mede oprichter van Zenjob.