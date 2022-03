 Werkende vreest financiële problemen als werkgever stijgende brandstofkosten niet compenseert

Zestien procent gaat op zoek naar een andere baan als hij geen hogere reis- en/of thuiswerkvergoeding krijgt - Bijna één op de vijf werkende Nederlanders (achttien procent) is bang om in financiële problemen te raken als zijn werkgever hem niet tegemoetkomt in de stijgende brandstof- en energieprijzen. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet onder 1.710 Nederlandse werknemers. Tegemoetkomen kan bijvoorbeeld door een hogere thuiswerk- en/of reiskostenvergoeding uit te keren.



Het niet compenseren door werkgevers leidt niet alleen tot financiële problemen: zestien procent van de werkenden geeft aan dat het niet vergoeden van de hogere reis- en/of thuiswerkkosten voor hen een reden is om op zoek te gaan naar een andere baan bij een werkgever die dit wel doet. Iets waar je als werkgever niet op zit te wachten in een krappe arbeidsmarkt.



28 procent gaat vaker thuis werken bij uitblijvende compensatie

Wettelijk gezien mogen werkgevers maximaal negentien cent per kilometer onbelast vergoeden aan hun werknemers, maar zij zijn daartoe niet verplicht. Dan ook niet iedereen krijgt deze vergoeding: slechts 71 procent van de werkenden ontvangt een reiskostenvergoeding. Als de stijgende brandstofprijzen niet gecompenseerd worden in een hogere reiskostenvergoeding, kiest 28 procent van de Nederlanders er dan ook voor om de komende weken vaker thuis te werken.



Thuiswerkvergoeding niet meer toereikend

Maar ook bij het thuiswerken komen hogere kosten kijken. Sinds 1 januari 2022 heeft het kabinet een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal twee euro per dag geïntroduceerd. Dit is bedoeld voor het dekken van kosten voor bijvoorbeeld koffie en thee of water- en elektriciteitsverbruik. Maar door de stijgende energie- en levensmiddelenkosten is het de vraag of dit bedrag nog toereikend is. Volgens de helft van de werkenden (49 procent) die zo’n vergoeding ontvangen, is dat niet het geval. Toch komen zij er uiteindelijk nog beter af dan de gemiddelde werkende: twee op de drie werkenden (67 procent) krijgt namelijk helemaal geen thuiswerkvergoeding.



Overheid moet portemonnee trekken voor subsidie

Werkend Nederland is het er dus over eens: de reis- en thuiswerkvergoeding moet omhoog. Maar wie moet dat uiteindelijk betalen? Meer dan de helft van de Nederlanders (58 procent) is van mening dat de overheid hierin haar steentje moet bijdragen. Zij vinden dat er een subsidie moet komen waarmee werkgevers hun werknemers kunnen compenseren voor de stijgende brandstof- en energieprijzen.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: "Aangezien niet iedereen vanuit huis kan werken, zoals werknemers in de zorg en het onderwijs, is het als werkgever echt belangrijk om goed te kijken naar de reiskostenvergoeding. De negentien cent, en ook de twee euro thuiswerkvergoeding, is niet het maximumbedrag dat werkgevers mogen uitbetalen. Dit bedrag is fiscaal onbelast. Er mag dus meer worden uitgekeerd, alleen wordt dat deel dan wel belast. Maar er zijn ook andere oplossingen, zoals het verstrekken van een leasefiets. Al met al moeten werkgevers er alert op zijn dat medewerkers niet in de financiële problemen raken. Ga hier dus over in gesprek met je medewerkers en kijk waar je het verschil kunt maken."