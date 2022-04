 Met hybride werken besparen bedrijven gemiddeld 10. 000 euro per werknemer

Recente onderzoeken laten positieve impact hybride werken op financiën, productiviteit en milieu zien - Onderzoek van IWG toont aan dat hybride werken de kosten van bedrijven significant kan terugdringen. Door flexibele kantoorruimtes te gebruiken besparen bedrijven op overheadkosten zoals huur, energie en ondersteunend personeel wat kan oplopen tot gemiddeld 9.690,14 euro per werknemer per jaar.



Voor een bedrijf met 200.000 medewerkers komt dat neer op een besparing van 1,9 miljard euro, maar ook voor ondernemingen met 2.000 medewerkers in dienst kan de besparing oplopen tot negentien miljoen euro.



Hybride als nieuwe standaard

Onderzoek van IWG bij FTSE 250-bedrijven toont aan dat een meerderheid van hen niet meer wil terugkeren naar de manier van werken zoals voor de pandemie. Drie keer zoveel FTSE 250-bedrijven kiezen voor een hybride kantoormodel. Naast financiële besparingen door het verminderen van de nutsvoorzieningen op kantoor, speelt ook de locatie een belangrijke rol in de kostenbesparing. Kantoorgebouwen hoeven niet meer in dure stadscentra te liggen, waardoor bedrijven kunnen besparen op huurkosten.

Een 'hub-and-spoke-model' geeft bedrijven veel flexibiliteit. Werknemers kunnen werken waar ze maar willen, of dat nu thuis, op het hoofdkantoor of op een lokale, flexibele kantoorlocatie is. Ook IWG-bezoekersgegevens laten een constante toename zien van bezoeken aan voorstedelijke en lokale kantoorlocaties. Denk bijvoorbeeld aan het kantoor in Laren dat 36 procent meer bezoekers zag in maart alleen. Dezelfde tendens ziet IWG op locaties zoals Amstelveen (+twintig procent), Roermond (+30 procent), Amersfoort (+32 procent), Arnhem (35 procent) en Utrecht Papendorp (+44 procent).



Verbeterde work-life balance

Bedrijven zien bovendien steeds meer het belang in van een betere balans tussen werk en privé. Uit een recente IWG-enquête blijkt dat bijna de helft van de kantoormedewerkers (49 procent) zou stoppen bij hun huidige werkgever als ze vijf dagen per week naar kantoor moeten. Driekwart (72 procent) verkiest de mogelijkheid om op lange termijn flexibel te werken boven een volledige terugkeer naar het kantoor met loonsverhoging van tien procent.



Productiviteit neemt toe

Daarnaast heeft hybride werken positieve gevolgen voor onze productiviteit. Uit een recente PWC-enquête blijkt dat 57 procent van de bedrijfsleiders aangeeft dat hun bedrijven beter scoren op het vlak van productiviteit dankzij een flexibeler werkbeleid. Slechts vier procent van de bedrijfsleiders spreekt over een daling in productiviteit.

Tot slot heeft hybride werken een positief effect op het milieu. Onderzoek wijst uit dat wanneer werknemers tenminste een deel van de tijd thuis mogen werken, hun stikstofuitstoot met tien procent kan dalen als gevolg van een vermindering van hun woon-werkverkeer.

IWG-oprichter en CEO Mark Dixon zegt hierover: "Het hybride werkmodel, waarbij bedrijven met behulp van technologie hun werknemers toelaten om op afstand of van huis te werken, in combinatie met toegankelijke lokale kantoren en het traditionele hoofdkantoor, is niet meer weg te denken. Niet alleen profiteren werknemers van een drastisch verbeterde balans tussen werk en privé, bedrijven én medewerkers besparen ook op overhead- en reiskosten. Door te kiezen voor een hybride model kunnen bedrijven rekening houden met een gemiddelde besparing van bijna 10.000 euro per werknemer, en tegelijkertijd verkleinen ze hun ecologische voetafdruk."