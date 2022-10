 Werknemer ervaart te weinig waardering

Slechts 40 procent ervaart voldoende waardering op het werk - Slechts 40 procent van de medewerkers van Nederlandse bedrijven en organisaties ervaart voldoende waardering. Dat blijkt uit een onderzoek dat Sparkler heeft laten uitvoeren naar haar waarderingsformule. Sparkler adviseert en ondersteunt bedrijven bij het organiseren van waardering in de bedrijfscultuur. Daartoe heeft de organisatie een waarderingsformule ontwikkeld, die bestaat uit de componenten Aandacht, Erkenning en Beloning.



Recent heeft Sparkler een onderzoek naar die waarderingsformule laten uitvoeren door marktonderzoeksbureau MarketResponse. Dat onderzoek bestond onder meer uit een enquête onder 748 medewerkers van diverse bedrijven.



Uit het onderzoek blijkt dat slechts 40 procent van de medewerkers van Nederlandse bedrijven en organisaties op dit moment voldoende waardering ervaart. Daarnaast zegt vijftien tot twintig procent van de medewerkers helemaal geen erkenning, aandacht of beloning te ervaren. Aandacht verwacht men vooral van de leidinggevende, erkenning en beloning van het MT en de directie. Het gemiddelde rapportcijfer dat werknemers geven voor waardering is slechts een 6,9. Het onderzoek laat ook zien dat Aandacht, Erkenning en Beloning meetbaar bijdragen aan waardering.

Sparkler concludeert dat er nog heel veel ruimte voor verbetering is wat de waarderingsbehoefte van medewerkers betreft. Medewerkers die zich gewaardeerd voelen zijn meer tevreden en betrokken en dat heeft een positieve invloed op de prestaties van bedrijven. Zeker nu er krapte op de arbeidsmarkt is, is het belangrijk voor bedrijven om medewerkers aan zich te binden.



Missie

Nu de waarderingsformule wetenschappelijk bekrachtigd is, intensiveert Sparkler haar missie om werkend Nederland te ondersteunen in de waarderingsbehoefte. Daarvoor zijn diverse workshops en tools voor organisaties ontwikkeld, waaronder een waarderingsjaarplan. Ook zal Sparkler de uitkomsten van het onderzoek presenteren in een whitepaper.