 Nederland loopt nog steeds achter met Diversiteit en Inclusiviteit

Werkgevers nemen dit jaar minder initiatief voor gendergelijkheid - 4 oktober was het Diversity Day. Aanleiding om enkele actuele cijfers (2022) met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit (D&I) op een rij te zetten. Conclusie: Nederland loopt nog steeds achter wat betreft D&I, maar heeft dit jaar wel een grote inhaalslag gemaakt.



Voor het D&I onderzoek heeft Top Employers Insitute meer dan 70 grotere werkgevers in Nederland ondervraagd (o.a. Pepsico, Philips, DHL, Lidl, Rituals, Heineken en Hunkemöller) en wereldwijd meer dan 1.650 grote organisaties.



D&I-programma

Van de ondervraagde werkgevers in Nederland hebben meer dan 80 procent een organisatiebreed D&I-programma opgezet. Dit is een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waar het percentage op 66 procent lag.



Handicap

Een andere vooruitgang is dat de helft van de ondervraagde bedrijven een programma hebben om medewerkers met een handicap te laten integreren en te voorzien van een geschikte werkplek. Dit was twee jaar geleden nog twee op de vijf bedrijven.



Oudere werknemers

In het onderzoek is een daling te zien in de genomen initiatieven om oudere werknemers aan te trekken en te behouden. Dit was eerst 49 procent van de ondervraagde werkgevers en is gezakt naar 43 procent. De daling valt dit jaar dit echter wel jaar mee; het voorgaande jaar was er een daling van 9 procent.



LGBT

Bijna 42 procent van de ondervraagde werkgevers in Nederland is aangesloten bij een LGBT-netwerk voor medewerkers. Dit was drie jaar geleden nog 23 procent en stijgt tot nu toe door de jaren heen.



Gendergelijkheid

Opvallend is dat de deelnemende werkgevers dit jaar minder initiatief nemen voor gendergelijkheid (salaris, carrièremogelijkheden, etc.) binnen de organisatie. Vorig jaar was dit nog zes procent, maar dit jaar is dat twalf procent.



Nederland

Al met al loopt Nederland (91 procent) achter wanneer het gaat om D&I als een belangrijke vereiste binnen organisaties in vergelijking met organisaties wereldwijd (93 procent) en Europese organisaties (93 procent). Wel heeft Nederland het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt wat betreft dit thema. Vorig jaar was dit percentage voor Nederland namelijk slechts 83 procent.