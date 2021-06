 IT-professional ziet technical debt als bedreigingen voor innovatie

Bedrijven besteden bijna de helft van IT-budget aan technical debt - 69 procent van de IT-professionals beschouwt technical debt als een grote bedreiging voor het innovatievermogen van hun bedrijf. Gemiddeld wordt hier dan ook 41 procent van het IT-budget aan besteed. Daarnaast zegt 61 procent dat het de prestaties van hun bedrijf afremt en is 64 procent het ermee eens dat technical debt ook in de toekomst een grote impact zal hebben.



Dit blijkt uit het onderzoek "The Growing Threat of Technical Debt" van OutSystems, wereldleider in moderne applicatieontwikkeling, uitgevoerd onder 500 IT-professionals.

Nu bedrijven na de uitdagingen van het afgelopen jaar hun business weer proberen op te bouwen, blijkt technical debt een obstakel voor innovatie en herstel. Vooral voor ondernemingen die gericht zijn op groei. Toepassingen en oplossingen die zijn gebouwd met het oog op een snelle levering, maar die uiteindelijk middelen opslokken, risico’s creëren en innovatie tegenhouden worden technical debt genoemd. Deze technologie is vooral gunstig op de korte termijn, maar brengt op lange termijn extra kosten met zich mee. U bouwt met deze snelle ontwikkelmethode dus een soort schuld op. Het is de vraag of dit wenselijk is. Het onderzoek benadrukt de uitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben door technical debt. Denk hierbij aan de druk om deadlines te halen, voortdurende veranderingen in de markt en verouderde technologie.



Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

Een meerderheid van de IT-professionals (69 procent) is van mening dat technical debt een fundamentele beperking vormt voor hun vermogen om te innoveren. Daarnaast zegt 61 procent dat het de prestaties van hun bedrijf afremt en is 64 procent het ermee eens dat technical debt ook in de toekomst een grote impact zal hebben.

Bedrijven in alle sectoren, ongeacht hun omvang, betalen enorme alternatieve kosten omdat ze tijd, geld en andere middelen in technical debt steken in plaats van in innovatie. Gemiddeld spenderen bedrijven ongeveer een derde van hun budget aan het aanpakken van technical debt.

Er is geen eenduidige oorzaak voor technical debt, maar te veel ontwikkeltalen/frameworks (52 procent) , verloop binnen het ontwikkelteam (49 procent) en het accepteren van bekende defecten om de release deadlines te halen (43 procent) , worden vaak genoemd.

Bedrijven blijven de aanpak van technical debt uitstellen, waardoor het probleem verergert. Slechts 20 procent zegt dat ze technical debt momenteel goed beheren. Iets meer dan een derde (36 procent) zegt hier in de toekomst toe in staat te zullen zijn.

Technical debt wordt groter naarmate een bedrijf groeit. Ondernemingen besteden gemiddeld 41 procent van hun IT-budget aan technical debt, kleine bedrijven 27 procent. Harmen Hoogwout, Regional Sales Director Nederland: "De grootste uitdaging van technical debt is dat organisaties veel kansen missen om structureel te innoveren. In Nederland zien we dat de winnaars van de afgelopen periode organisaties waren die zeer slagvaardig zijn met nieuwe digitale diensten, omdat ze op de juiste manier snel konden inspelen op de veranderingen. Het Rode Kruis bijvoorbeeld, besloot een app te ontwikkelen voor coronahulp. In sneltreinvaart werd dit gerealiseerd en meldde een recordaantal van 60.000 vrijwilligers zich aan. In periodes waarin u snel moet reageren op de actualiteit is verandercapaciteit essentieel."



Over het onderzoek

De reden van het onderzoek, waarbij de focus ligt op de kosten van technical debt, is de kwetsbaarheden in organisaties die COVID-19 aan het licht heeft gebracht De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op een enquête uitgevoerd onder 500 IT-professionals, werkzaam in ondernemingen, commerciële bedrijven en kleine bedrijven over de hele wereld. De online enquête is in samenwerking met Lucid in mei 2021 uitgevoerd in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Portugal, India, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore. De respondenten vertegenwoordigen sectoren als finance, retail, gezondheidszorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening, overheid en openbaar bestuur, media en telecommunicatie, nutsbedrijven en onroerend goed. Om meer te weten te komen over hoe en waar technical debt van invloed is op bedrijfs- en IT-professionals over de hele wereld, kunt u het volledige rapport hier downloaden.