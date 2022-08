 Vier tips voor efficiënte IT-investeringen in de zorg

Ook in de zorg draait het om de juiste investeringen - Bedrijven in de gezondheidszorg zijn bekend met problemen als verouderde IT-infrastructuur, gebrek aan investeringen in technologie, bezuinigingen op budgetten en het moeizaam kunnen bijbenen van een snel veranderend technologielandschap. Nu veel bedrijven in de gezondheidszorg hun IT-budgetten als gevolg van de pandemie verhogen, lijkt het erop dat ze hun IT-problemen aan het oplossen zijn. Maar het draait daarbij wel om het doen van de juiste investeringen.



Waar moeten zorginstellingen op letten wanneer ze met IT-investeringen een significant verschil willen maken? Dynabook geeft vier tips.



1. Veilige connectiviteit

Het aanpakken van connectiviteits- en beveiligingsproblemen, zou een topprioriteit moeten zijn voor IT-teams in de gezondheidszorg bij de overstap op hybride werkmodellen. Eén zorginstelling kan honderden verschillende devices en toegangspunten hebben - en als hun gebruikers niet snel verbinding kunnen maken of veilig kunnen verbinden, kunnen ze niet samenwerken. Beheertoepassingen voor devices en de cloud kunnen een oplossing vormen, vooral om vertragingen en achterstanden te voorkomen en om wendbaar te blijven.



2. Schaalbare en kosteneffectieve oplossingen

Kosten zijn een punt van aandacht voor elke organisatie, maar dit geldt helemaal voor de gezondheidszorg waar de budgetten traditioneel krap zijn. Bovendien heeft hybride werken een onvoorspelbaar karakter dat het schalen van de kosten nog moeilijker maakt: als sommige gebruikers thuis zijn en anderen op locatie, hoe kun je dan de kosten daarvan voorspellen? En hoe zit het met medewerkers die persoonlijke devices gebruiken? Juist daarom is het zo belangrijk om een schaalbare oplossing te hebben die is ontworpen voor de hybride werkplek en die de cloud gebruikt om problemen met budgetten op te lossen.



3. Ervaring van de eindgebruiker

Onder gebruikers kunnen zowel eindgebruikers (patiënten) als eerstelijnsmedewerkers en back-officepersoneel in klinieken worden verstaan. Uit onderzoek door Dynabook blijkt dat 43 procent van de IT-beslissers investeert in samenwerkingstools om beter teamwerk mogelijk te maken - dus zij begrijpen al het belang van UX en hoe het de overstap naar hybride werken kan maken of breken. Van dat aantal investeert 42 procent in het uitrusten van werknemers met devices, en 42 procent investeert in IT-ondersteuning.



4. De IT-infrastructuur

Tijdens de pandemie is het aantal cyberaanvallen door cybercriminelen sterk toegenomen. Tussen september 2019 en augustus 2020 verdedigde het National Cyber Security Centre de Britse gezondheidssector tegen meer dan 700 aanvallen. Dit was een stijging van tien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Als gevolg hiervan mag het geen verrassing zijn dat meer dan een derde (36 procent) van de IT-beslissers in de gezondheidszorg het verbeteren van hun beveiligingsinfrastructuur als een belangrijke investeringsprioriteit zag - samen met het investeren in cloud-gebaseerde oplossingen.