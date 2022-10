 Vrouwelijke werknemer verbergt ware gevoelens op het werk

Zorgen dreigen onopgemerkt te blijven bij bedrijven - Bijna 40 procent van de Nederlandse vrouwelijk werknemers verbergt hun ware gevoelens op het werk, waardoor hun zorgen onopgemerkt dreigen te blijven bij organisaties. Uit nieuw onderzoek dat in opdracht van employee experience platform Culture Amp werd uitgevoerd, blijkt dat bijna twee keer zoveel vrouwen (37 procent) als mannen (21 procent) doet alsof alles goed gaat, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.



Hoewel ze doen alsof alles goed gaat, geeft 30 procent van de ondervraagde vrouwen toe dat ze de afgelopen maand hebben gehuild vanwege een probleem op het werk, tegenover één op de tien mannen. Bovendien zegt 40 procent van de vrouwen, op het werk boos te zijn geweest in diezelfde periode. Bij mannen lag dit percentage op slechts 24 procent.



42 procent zoekt naar andere baan vanwege salaris

De uitkomsten van het onderzoek kunnen verder belangrijke aanwijzingen bieden aan Nederlandse organisaties die een personeelstekort hebben, of te maken hebben met werknemers die een andere uitdaging willen. Want van de vrouwen die actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, zegt 42 procent te vertrekken vanwege het salaris. 27 procent noemt een stressvolle werkomgeving als reden om te willen vertrekken, tegenover dertien procent mannen. Ook de bedrijfscultuur is voor vrouwen vaker een belangrijke reden om hun werkgever te verlaten (29 procent) dan voor mannen (18 procent).

Externe factoren verhogen de druk. Naast de algehele zorgen over stijgende kosten van levensonderhoud, maakt 44 procent van de ondervraagde vrouwen zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de toestand in de wereld voor hun kansen op werk, tegenover 34 procent van de mannen.

In een reactie op de bevindingen zegt Wesley Hendriks, director customer success EMEA bij Culture Amp: " Het is mogelijk dat stress-signalen of ontevredenheid over de dagelijkse gang van zaken op het werk onopgemerkt en onopgelost blijven, omdat vrouwen hun zorgen vaak verbergen en niet de steun zoeken die zij nodig hebben van managers en collega's.

Dit kan grote gevolgen hebben voor diversiteit, gelijkheid en inclusie. Bedrijven moeten nagaan of hun cultuur en beleid vrouwen beter in staat zouden kunnen stellen, om hun ware gevoelens bekend te maken. Zijn de prestatie- en promotieprocessen wel transparant? Zijn ze ontworpen om vooroordelen te verminderen? Krijgen degenen die gevoelens zoals stress uiten nog steeds toegang tot kansen en promotie? Zo niet, dan zullen vrouwen hun gevoelens op het werk blijven afschermen, onder meer uit angst dat dit hun carrière negatief zal beïnvloeden."