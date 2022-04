 Consument wil één 'loket’ met inzicht in gehele persoonlijke financiële situatie

Financieel dienstverleners zouden meer als een alles-in-één- loket kunnen dienen - TJIP, The Platform Engineers, heeft onderzocht hoe consumenten tegen hun financieel dienstverleners aankijken. Hieruit komt naar voren dat 43 procent van de respondenten vindt dat financieel dienstverleners zich meer bezig zouden moeten houden met de gehele persoonlijke financiële situatie van de consument. Slechts zeventien procent denkt dat dit niet nodig is.



Consumenten krijgen dus het liefst inzichten en adviezen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de volledige persoonlijke financiële situatie.



Verschillende plekken

Consumenten moeten die informatie nu vaak op verschillende plekken halen. Ze maken daarbij vaak gebruik van meerdere aanbieders. Uit het onderzoek blijkt echter dat consumenten dit geen ideale situatie vinden. Hier ligt een kans voor financieel dienstverleners die wel het complete inzicht bieden.

Igor Gavic, CEO van TJIP: "Financieel dienstverleners zouden meer als een alles-in-één- loket kunnen dienen, zodat consumenten het inzicht in hun (persoonlijke) financiën overzichtelijk bij elkaar hebben en er een beter beeld is van de gehele financiële situatie nu en in de toekomst. Nu is het nog te veel versnipperd en daarmee is de consument niet gediend. Bijvoorbeeld: Nu het met een groot deel van Nederland economisch slechter gaat door onder meer de inflatie, is het voor Nederlanders nog meer van belang een compleet en transparant beeld te hebben van de gevolgen daarop voor hun (persoonlijke) financiële situatie. Het aanbieden en communiceren over dit totaalinzicht is de sleutel tot een goede relatie met de consument."