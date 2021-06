Top tien snelst stijgende functies voor afgestudeerden Groeiende vraag naar starters in online marketing en de bouwsector - Als starter kan het lastig zijn om een eerste baan te bemachtigen. Werkgevers willen relevante werkervaring zien, maar pas afgestudeerden hebben nog geen kans gehad om die ervaring op te doen. Om starters op weg te helpen een baan te vinden, onderzocht LinkedIn welke startersfuncties de grootste groei doorgemaakt hebben en welke skills zij hiervoor nodig hebben.



De data, geanalyseerd uit aangeboden startersvacatures op het platform, laten zien dat de vraag naar starters met name groeide in online marketing en functies in de bouw.



Digitalisering en groeiende vraag in de bouwsector

Pas afgestudeerden in communicatie en marketing zitten goed: online marketeer is de baan die de grootste groei in het aantal vacatures liet zien. Dat 'online' populair is blijkt uit de groeiende vraag naar starters in functies zoals Front End Ontwikkelaar, Cloud Engineer en Full Stack Engineer. Daarnaast vinden verschillende functies in de bouw en vastgoed een plek in de top tien: met name specialisten zoals Elektro Engineer, Onroerend Goed Specialist en Bouw Management Specialist zijn gewild.

"De pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven de noodzaak zien om te investeren in hun online zichtbaarheid. Alles wat we eerst offline deden, zoals events of fysieke afspraken moest in rap tempo online gebeuren. Dat is duidelijk terug te zien in de groei in vacatures in online marketing en sales," aldus Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux.



Skills belangrijker dan werkervaring?

Als pas afgestudeerde kun je niet leunen op (veel) relevante werkervaring. Om die reden analyseerde LinkedIn niet alleen het snelst stijgende aantal startersfuncties, maar ook welke vaardigheden voor deze functies gevraagd worden. Het bezitten óf het bijscholen naar deze skills, helpt pas afgestudeerden een baan te bemachtigen. De lijst laat zien dat software- en data gerelateerde skills in trek zijn. Deels is er vraag naar kennis omtrent specifieke programma’s, zoals JavaScript, Python of Microsoft Azure, en uiteraard zijn ook vaardigheden die de (online) zichtbaarheid vergroten in trek, zoals online marketing, Google Analytics en SEO.



Top tien

De top tien snelst stijgende startersfuncties en bijbehorende skills in Nederland ziet er als volgt uit:





1. Online Marketeer

2. Commercieel Onroerend Goed Specialist

3. Frontend Developer

4. Full Stack Engineer

5. Elektro Engineer

6. Mechanisch Engineer

7. Project Manager

8. Bouw Management Specialist

9. Product Manager

10. Cloud Engineer



Remote (net)werken

Een trend die zich - mede door de pandemie van afgelopen jaar - doorzet, is die van remote werken en netwerken. Uit de gegevens van LinkedIn blijkt dat pas afgestudeerden het belang van een online netwerk omarmd hebben: het aantal LinkedIn-connecties nam in 2020 in de eerste zes maanden na hun afstuderen toe met elf procent, ten opzichte van 2019. Ook steeg het aantal startersbanen zonder vaste standplaats flink. In de eerste drie maanden van 2021 was vier procent van alle aangeboden startersfuncties remote, ten opzichte van 0,4 procent in diezelfde maanden in 2020.



