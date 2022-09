 Helft verwacht dat de economie komend half jaar alleen nog maar slechter wordt

Shopgedrag blijvend veranderd door pandemie - Maar liefst 43 procent van de Nederlanders verwacht dat de economie alleen maar zal verslechteren de komende zes maanden. Dit blijkt uit onderzoek van Mollie onder 3.000 Europeanen, waaronder 500 Nederlanders. Wanneer we een jaar vooruitkijken is er ook weinig optimisme: 47 procent denkt dat we er dan nog slechter voorstaan. Een kwart (26 procent) verwacht dat de situatie vergelijkbaar zal zijn met nu. Toch zijn Nederlanders, samen met de Britten, het meest positief over de economische vooruitzichten.



Mocht de inflatie alleen maar verder toenemen, dan heeft dit ook effect op het shopgedrag van de consument. Bijna een op de drie consumenten (30 procent) zal dan veel minder uitgeven in online winkels. Nog eens 45 procent geeft aan wat minder te gaan besteden en 26 procent verwacht geen verandering in hun online uitgavenpatroon. Als we naar de rest van Europa kijken dan is het percentage Nederlanders dat minder verwacht uit te gaan geven significant lager dan in andere landen.



Dezelfde webshops blijven in trek

Als de gemiddelde Nederlander komend jaar wel online shopt, dan verwacht de helft (49 procent) voor dezelfde websites als voorheen te kiezen. 23 procent denkt de komende tijd juist vaker voor de grotere retailer te kiezen. Een soortgelijk percentage (22 procent) verwacht juist de switch naar de kleinere retailers te maken.

Maar hoe winkelt de consument dan momenteel? Bijna de helft (48 procent) van de consumenten kiest voor internationale groothandels zoals Amazon en Ebay. Een ander aanzienlijk deel (37 procent) passeert de marktplaatsen en gaat rechtstreeks naar de online winkel van het merk zelf om een item aan te schaffen. Maar de consument weet ook niet altijd bij welke winkel ze het best terecht kan en vertrouwt dan op zoekmachines. 31 procent maakt daarvan gebruik om de gewenste producten te vinden. Een kwart (24 procent) vindt een overzicht van de opties belangrijk en gebruikt een vergelijkingswebsite om tot de juiste keuze te komen.



Shopgedrag blijvend veranderd door pandemie

Hoewel de verslechterde economische situatie ervoor kan zorgen dat consumenten online minder uitgeven, zullen we niet teruggaan naar de situatie van voor de coronapandemie. Bijna een derde (31 procent) geeft aan momenteel meer online te shoppen dan voor de pandemie. Negentien procent was de afgelopen twee jaar meer op de online shopkanalen te vinden, maar winkelt nu weer zoals voorheen. Nog een groep van negentien procent winkelt op dit moment juist vaker fysiek dan zij deden voordat COVID-19 uitbrak.

Raymond Lansheuvel, Head of Business Development Nederland bij Mollie: "Tijdens de coronapandemie hebben we een enorme groei in ecommerce gezien. Deze groei stagneert op dit moment door de onzekere economische tijden waarin we leven. Daarom is het extra belangrijk dat webshops zich zo aantrekkelijk mogelijk voor de consument maken. Enkele tips die daarbij gaan helpen: wees allereerst duidelijk over je bezorgkosten en geef bijvoorbeeld inzicht in de risico’s die aan Buy Now, Pay Later hangen. Zo weet de consument direct waar deze aan toe is en dat zal tot meer aankopen leiden. Wil je daarnaast met je webshop ook buiten Nederland verkopen, dan moet je rekening houden met de favoriete betaalmethode per land. Zet in België bijvoorbeeld Bancontact bovenaan het rijtje mogelijke betaalmethoden. Als laatste is het retourbeleid ontzettend belangrijk voor de consument, dit moet zo gemakkelijk mogelijk gaan. Een externe partij kan je hier eventueel bij helpen om het technisch af te kaarten. Zo houd je je klanten tevreden en weet je zeker dat zij bij jouw webshop terugkomen."



Meer weten over het onderzoek en wat webshops kunnen doen om klanten aan te trekken en behouden? Lees: https://www.mollie.com/nl/papers/european-ecommerce-report