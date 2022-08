 Flexibele bezorging in tijden van economische onzekerheid

Zeven op de tien vinden flexibiliteit van essentieel belang - E-commerce bedrijven maken een spannende tijd door, nu de inflatie extreem hoog is en online bestellingen met twaalf procent dalen. Volgens het CBS is er een record aantal webwinkels dat er momenteel mee ophoudt. Terwijl online retailers zich aanpassen aan de huidige economische onzekerheid, zijn consumenten veeleisender dan ooit.



Volgens het Sendcloud E-commerce Delivery Compass geeft 65 procent van de Nederlandse consumenten aan dat flexibele levering voor hen belangrijk is bij het online winkelen. Vooral in deze onzekere tijden zouden online retailers er alles aan moeten doen om hun verzendmogelijkheden, die van invloed zijn op hun omzet, optimaal in te richten.

Hoewel de e-commerce groei langzaam afneemt, hebben consumenten hoge standaarden en verwachtingen van de bezorgervaring. Onderzoek van Sendcloud toont aan dat 69 procent van de Nederlandse consumenten graag de mogelijkheid heeft om de exacte dag van levering te kiezen en nog eens 70 procent van de consumenten zou graag een specifiek tijdvak voor hun levering kiezen. Bovendien wil iets minder dan de helft van de consumenten (42 procent) zelfs het bezorgmoment kunnen wijzigen als het pakket eenmaal onderweg is.



Gemak is belangrijkste oorzaak voor flexibiliteit trend

De behoefte aan flexibiliteit komt voort uit een verlangen naar gemak, aangezien consumenten tegenwoordig zelf willen bepalen waar, wanneer en hoe ze een bestelling ontvangen. Als gevolg daarvan zijn premium verzendopties in opkomst, waardoor consumenten een pakket kunnen ontvangen wanneer zij dat willen. Naast standaard levering (57 procent), kiezen Nederlandse consumenten graag voor bezorging op de volgende dag (45 procent), tijdens avonduren (28 procent), in het weekend (21 procent) of op dezelfde dag (achttien procent). Verkopers verwerken bestellingen bij voorkeur snel, aangezien Nederlandse consumenten een gemiddeld cut-off tijd van 18:48 verwachten voor levering op de volgende dag en 13:56 voor levering op dezelfde dag.



Vier redenen om een multi-carrier strategie te gebruiken in tijden van economische onzekerheid

Nu bedrijven in tijden van recessie winstgevende groei proberen te realiseren, is het nog belangrijker om een uitstekende bezorgervaring te verzorgen. Als het aankomt op het bieden van flexibele levering, past één maat niet voor iedereen. Vier redenen waarom een multi-carrier strategie helpt om aan de verwachtingen te voldoen en tegelijkertijd kosten te besparen:



1. Kies de beste oplossing voor elk pakket

Waar het vroeger de standaard was om met één vervoerder een goede prijs af te spreken, op basis van grote pakketvolumes, is het voor online retailers steeds aantrekkelijker om hun volume te spreiden onder meerdere logistieke partijen. Een datagestuurde aanpak helpt om de snelste en goedkoopste verzendoptie te kiezen. Door de prijslijsten van meerdere vervoerders te combineren op basis van gewicht, herkomst, bestemming en snelheid, kun je de verzendkosten maximaal optimaliseren. Met een duidelijk overzicht van de prestaties van elke vervoerder, kun je zelfs een betere onderhandelingspositie creëren om de beste tarieven te verkrijgen.



2. Verwachtingen waarmaken met een mix van vervoerders

De verwachtingen van de consument spelen een grote rol bij de keuze voor een multi-carrier strategie, aangezien 71 procent van de consumenten de voorkeur geeft aan flexibele levering. Consumenten willen iets te kiezen hebben: waar, wanneer en hoe een pakket wordt bezorgd en zijn zelfs bereid om extra te betalen voor premium bezorgopties zoals same-day delivery. Als retailers aan deze verwachtingen willen voldoen, moeten ze een mix van vervoerders combineren, want er is geen uniforme oplossing. Het implementeren van een multi-carrier strategie stelt consumenten in staat om de verzendmethode en het aflevermoment te kiezen die het beste bij hen past - en zo conversies te stimuleren.



3. Veerkrachtig zijn in tijden van economische onzekerheid

Vooral in tijden van economische onzekerheid is het essentieel om controle te houden over de verzendstrategie. Gezien het tekort aan arbeidskrachten in de logistieke sector, wil je niet het risico lopen dat pakketten te laat of helemaal niet aankomen - met ontevreden klanten als gevolg. Een multi-carrier strategie is een slimme manier om de pakketvolumes te spreiden over meerdere vervoerders. Op die manier kun je bij (lokale) vertragingen of overbelasting van een vervoerder gemakkelijk van vervoerder A naar vervoerder B overstappen, zodat leveringsbeloftes altijd kunnen worden nagekomen.



4. Laat de verzendoplossing het rekenwerk doen

Fouten in verzendfacturen zijn een onnodige kostenpost die een organisatie veel geld kan kosten. Vooral met de nieuwe brandstoftoeslagen en de stijgende verzendkosten is het goed om de voorwaarde van verschillende vervoerders extra in de gaten te houden, want die kunnen regelmatig veranderen. Niet alleen brandstoftoeslagen, maar ook het dimensionale gewicht en de grootte van het pakket kunnen van invloed zijn op de totale verzendkosten. Om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen is het verstandig om op voorhand alle verzendkosten - inclusief toeslagen - te berekenen, zodat de totale kosten duidelijk zijn en je zeker weet dat je niet te veel betaalt. Door gebruik te maken van een verzendplatform, kun je het aanmaken van labels automatiseren en fouten tot een minimum beperken om de verzendkosten volledig te optimaliseren.