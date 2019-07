 Een op de drie medewerkers voelt zich niet serieus genomen door directie

Medewerker wil worden gehoord en gezien - Directies in Nederland nemen te weinig initiatief om de mening van het personeel te horen. Dat vindt 38 procent van de ondervraagden uit een onderzoek van de Nationale Meewerkweek onder 1000 respondenten binnen grotere organisaties in Nederland (100+ medewerkers).



Bovendien vindt 32 procent dat de directie hun mening niet serieus neemt. In hoeverre medewerkers zich gehoord voelen lijkt invloed te hebben op de tevredenheid. Zo beoordelen ondervraagden die zich niet gehoord voelen hun werkgever met een 6,6 tegenover een 8,2 van de groep die zich wel gehoord voelt.



Initiatief vanuit de directie

Als het gaat om luisteren naar de mening van de werkvloer, waardeert het merendeel van de respondenten (60 procent) initiatief vanuit de directie. Slechts een derde geeft aan daadwerkelijk zo’n initiatiefrijke directie te hebben. De helft van deze directies haalt feedback op via een medewerkerstevredenheidsonderzoek, op de tweede plaats staat (met 40 procent) het bezoeken van de werkvloer.



Medewerker wil worden gehoord en gezien

John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur bij CSU, initiatiefnemer van de Nationale MeewerkWeek: "Ik denk dat het goed is om te beseffen dat medewerkers de behoefte hebben om gehoord en gezien te worden. Een bezoek brengen aan de werkvloer is dan een laagdrempelige en persoonlijke manier om waardering te uiten en tegelijkertijd mee te krijgen wat er speelt op de werkvloer. En ook dat laatste is belangrijk, want managers en directies kunnen op papier beschrijven hoe plannen in de theorie zouden moeten werken, het zijn uiteindelijk de medewerkers op de vloer die het best kunnen beoordelen of iets gaat werken of niet. Daarom is het zo belangrijk dat directies contact maken en feedback ophalen. Vervolgens is het uiteraard belangrijk dat er ook daadwerkelijk iets met die feedback gedaan wordt."

Uit het onderzoek blijkt echter dat 33 procent van de ondervraagde medewerkers vindt dat de directies niet genoeg doen met de verkregen feedback. En dat is jammer aangezien meer dan de helft (53 procent) van de medewerkers meer werkgeluk zou ervaren als aangedragen verbeterpunten vanuit de werkvloer opgepakt worden.



Nationale MeewerkWeek

Om de werkvloer en de directie dichter bij elkaar te brengen, organiseert CSU ieder jaar de Nationale MeewerkWeek. Tijdens de Nationele MeewerkWeek werken CEO’s en managers van uiteenlopende bedrijven mee op de werkvloer van hun bedrijf. Hiermee doen zij unieke inzichten op die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid.

De Nationale MeewerkWeek wordt ondersteund door toonaangevende instituten zoals MVO Nederland en Top Employers Institute. "Door het contact met de mensen ervaar u niet alleen direct wat er op de vloer speelt, maar leert u ook klanten veel beter kennen," vertelt Rutger Steyerberg, director Benelux van Top Employers Institute. "Optimale arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak."

De vijfde Nationale MeewerkWeek vindt plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2019. Vorig jaar deden onder andere bedrijven als Mercure Hotels, Landal GreenParks en Vendor mee aan de Nationale MeewerkWeek.