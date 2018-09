 Nationale MeewerkWeek zet in op verhogen duurzame arbeidsinzetbaarheid

Manager gaat aan de slag op eigen werkvloer - De bedrijfsvoering en het werkplezier verbeteren via een nieuwe, frisse kijk op de eigen werkvloer. Dat is het doel van de Nationale MeewerkWeek die maandag 5 november van start gaat.



Door heel Nederland gaan directies en managers van verschillende bedrijven aan de slag op hun eigen werkvloer. Deelname aan de Nationale MeewerkWeek geeft inzichten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid.



Connectie tussen directie en werknemers

Connectie tussen directie en de werknemers zorgt voor verbetering van de bedrijfsvoering. Tientallen directeuren, CEO’s en managers steken daarom samen met hun collega’s in het primaire proces van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november de handen uit de mouwen. Van inpakwerkzaamheden tot administratie en van telefoondienst tot orderverwerking – tijdens de Nationale MeewerkWeek werken directielid en werknemer naast elkaar. Leidinggevenden ervaren zelf of hun beleid in de praktijk wel goed werkt.



Meewerken loont

De opgedane inzichten tijdens de Nationale MeewerkWeek komen in de huidige krapte op de arbeidsmarkt goed van pas. Veel bedrijven willen hun personeel de juiste omstandigheden bieden – zowel om ze aan te trekken als om ze te behouden. Daarmee past deelname aan de Nationale MeewerkWeek goed in het HR-beleid van veel ondernemingen. Tevreden werknemers dragen immers substantieel bij aan het bedrijfssucces. Deelname aan de Nationale MeewerkWeek stelt de medewerker centraal en verhoogt productiviteit en motivatie.



Aandacht voor medewerkers

De Nationale MeewerkWeek is een initiatief van CSU. CSU organiseert al vijftien jaar een eigen meewerkweek en doopte dit enkele jaren gelden om tot nationaal event. Zij aan zij met elkaar werken is goed voor iedereen, is daarbij de overtuiging.

Deelnemende bedrijven en organisaties krijgen van de initiatiefnemers op professionele wijze ondersteuning zodat zij zoveel mogelijk bruikbare inzichten uit de Nationale MeewerkWeek halen.



Kijk voor meer informatie en aanmelding op nationalemeewerkweek.nl.