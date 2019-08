 Kwart vindt directie niet betrokken genoeg

Hoe betrokken bent u? - Hoe betrokken is het management bij medewerkers op de werkvloer? Nationale MeewerkWeek onderzocht dit in een onderzoek onder uitvoerend personeel binnen grotere bedrijven in Nederland (> 100 medewerkers).



Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan een kwart (27 procent) niet tevreden is over de betrokkenheid van de directie.

Daarnaast blijkt dat 49 procent van de medewerkers de directie vrijwel nooit op de werkvloer ziet, terwijl 54 procent dat wel op prijs stelt. Het is dan ook niet verrassend dat 39 procent van de medewerkers het gevoel heeft dat de directie niet precies weet wat er op de werkvloer speelt.



De invloed van betrokkenheid op medewerkers

De mate waarin de directie betrokken is bij de werkvloer lijkt invloed te hebben op de tevredenheid van medewerkers. Zo is het ontbreken van betrokkenheid van de directie voor meer dan een kwart (27 procent) van de ondervraagden een mogelijke reden om het bedrijf te verlaten. John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur bij CSU: "Wij merken in de praktijk dat betrokkenheid vanuit het management medewerkers motiveert en inspireert. U kunt als organisatie nog zo innovatief zijn, als uw medewerkers niet gemotiveerd zijn, wordt het lastig om ideeën van de grond te krijgen. Indirect is betrokkenheid vanuit het management dus een belangrijke succesfactor. Ik denk dat dit besef binnen de meeste directies wel leeft, maar dat er nog te weinig actie wordt ondernomen om het te veranderen. Om hier verandering in aan te brengen, organiseren wij ook dit jaar weer de Nationale MeewerkWeek."



Nationale MeewerkWeek

Tijdens de Nationele MeewerkWeek werken CEO’s en managers mee op de werkvloer van hun bedrijf. Hiermee doen zij unieke inzichten op die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid. De Nationale MeewerkWeek wordt ondersteund door toonaangevende instituten zoals MVO Nederland en Top Employers Institute. "Door deelname aan initiatieven als de Nationale MeewerkWeek, laten directies zien dat menswaarde binnen de organisatie het meest belangrijk is. Dit leidt tot verbinding van mensen waardoor het hele bedrijf beter wordt," vertelt Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland. De vijfde Nationale MeewerkWeek vindt plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2019. Vorig jaar deden onder andere bedrijven als Mercure Hotels, Landal GreenParks en Vendor mee aan de Nationale MeewerkWeek. Kijk voor meer informatie en aanmelding op nationalemeewerkweek.nl